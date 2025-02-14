Зеленский ввел санкции против Порошенко: в чем обвиняют экс-президента

В санкционный список СНБО попало 5 человек, среди которых и 5 президент и действующий депутат Петр Порошенко. В СБУ объяснили - санкции против него связаны с "угрозами государственной безопасности". А президент Зеленский впоследствии добавил, что ввели их из-за вывода миллиардов гривен во время войны. И пообещал отменить санкции, если олигархи вернут деньги и их передадут армии.

В партии «Европейская солидарность» решение против Петра Порошенко назвали незаконным. Прокомментировали его и в Европарламенте. Президент крупнейшей тамошней группы "Европейской народной партии" Манфред Вебер назвал обвинения "политически мотивированными".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как начиналась политическая деятельность Порошенко

Как политик Петр Порошенко родился в 1997 году. Он вступил в партию Виктора Медведчука СДПУ(о) и впервые был избран в Верховную раду народным депутатом. За последующие шестнадцать лет, до победы на президентских выборах, он был среди лидеров Оранжевой революции, успел поработать в командах Ющенко и Януковича и попадал в скандалы.

Уже в первое лето президентской каденции Порошенко предстал перед военными вызовами. Российская агрессия продолжалась и объявленная еще его предшественником Турчиновым Антитеррористическая операция требовала координированных и конкретных решений.

Петр Порошенко / Фото: Facebook / Петр Порошенко

Война в Украине 2014 года

С апреля по июль 2014 года наши военные вытесняли пророссийских боевиков. Едва ли не решающие бои состоялись за город Славянск. Несколько месяцев город был окружен силами обороны. Так называемое "ополчение", во главе с террористом Гиркиным-Стрелковым сопротивлялось, и вдруг, решили его покинуть. Организованной колонной без прикрытия ПВО и на открытой местности. Команду «уничтожить» наши военные не услышали.

Следующей трагедией стала битва за город Иловайск. В августе наши зашли в этот город на востоке Донецкой области. Сразу начала появляться информация, что на территорию Украины начали заходить регулярные войска России. В течение следующих дней россияне окружают город с украинскими войсками. Наши просят о помощи у руководства государства. Какой-либо реакции не услышали. В Киеве готовились к параду независимости.

В двадцатых числах августа соотношение Сил обороны и россиян составляют один к десяти. Следующие дни командование на месте договаривается с россиянами о так называемом коридоре. Оккупанты пообещали выпустить военных из окружения. Но слова не сдержали и открыли огонь на поражение.

Через два года по всему миру, в том числе и в Украине, состоится обнародование масштабного расследования, которое войдет в историю как «Панама пейперс». Одним из фигурантов будет президент Порошенко. Журналисты расследователи выяснят, что в момент самых горячих боев 5-й президент оформлял на себя оффшорную компанию в Белизе.

В сентябре, сразу после Иловайска, в Минске состоялись переговоры между Украиной и РФ при участии Европейских наблюдателей. Впоследствии их назовут «капитуляцией» Порошенко перед Путиным. Пятого сентября подписан так называемый протокол, которым фактически легализовали и признали субъектность боевиков "ЛНР" во главе с Плотницким и "ДНР" Захарченко. В дальнейшем присутствие этих псевдо образований не будет подлежать сомнениям.

Несмотря на договоренности о прекращении огня - бои на востоке Украины продолжались. В том числе и за Донецкий аэропорт. Согласно договоренностям, его территория отходила боевикам. Но наши военные отказались оставить свои позиции и продолжили его оборону. Впоследствии их назовут "киборгами".

Очередное обострение на фронте происходит в январе 2015. Как только ДАП был разрушен, оккупанты двинулись в сторону Дебальцево. Кроме регулярной армии РФ, в боях против Украины были впервые задействованы вагнеровцы.

Тогда снова была мирная конференция в Минске. 17-часовые переговоры за закрытыми дверями. Лидеры Украины, Франции и Германии хотят мира. Путин выдвигает неприемлемые условия о признании "ЛДНР". Среди переговорщиков появляется Медведчук.

Уже через два месяца состоится телефонный разговор Путина и Порошенко. Его в 2020 году обнародует государственный изменник Андрей Деркач. В дружеской беседе президенты обсудят внутренние дела Украины. Поздравляют друг друга с праздником "первомая" и шутят. Сам разговор завершается уже легендарно фразой Порошенко: "Жму руку, обнимаю".

Порошенко в Верховной Раде / Фото: УНИАН

Торговля с ОРДЛО

Спустя почти десять лет становится понятно, почему тон президентов такой дружелюбный. В то время торговля между Украиной и ее оккупированными территориями значительно расширяется. С подконтрольной части в сторону боевиков едут продукты питания и стройматериалы. Обратно возвращается уголь. Тысячи компаний получают спецразрешения. Из обнародованных телефонных разговоров Медведчука становится понятно - весь бизнес контролируют из администрации президента Порошенко. Деньги возят наличными под защитой СБУ. А боевики не трогают причастных к схемам на своей территории.

Таким образом украинские деньги попадают в экономику ОРДЛО и финансируют их военное противостояние с украинским войском. Собственно в этот же период продолжает работать и Липецкая кондитерская фабрика Порошенко. Вплоть до начала избирательной компании 2018-2019 годов ее не будут трогать россияне.

В 2021 году издание "Бигус" обнародует записи телефонных разговоров Виктора Медведчука в 2014-2016 годах. Он в этот период играет роль некоего связного между Киевом и Москвой. Из них становится понятно, как пятый президент фактически реанимировал кума Путина Медведчука в украинской политике. В Украине начинают работать пророссийские телеканалы, партии и политики.

Итак, с участием администрации президента Медведчук получает доступ к нефтяной трубе "Дружба". Ею качают дизельное топливо из России. Также с помощью СБУ под кума Путина зачистили рынок автомобильного газа. В свою очередь, Медведчук помог выгодно в кавычках "отдать" россиянам судоремонтный завод Порошенко в Севастополе.

"Харьковские соглашения"

И еще одна претензия СНБО к политику Петру Порошенко называется "харьковские соглашения". Это так называемый договор между Украиной и Россией, который подписан в апреле 2010 года. По нему Украина получила скидку на газ, Россия продлила сроки пребывания черноморского флота в Севастополе до 2042 года. От Украины документ подписал Виктор Янукович. От России - Дмитрий Медведев. Петр Порошенко сначала, как министр иностранных дел в правительстве Азарова документ готовил, а после отставки оправдывал.

Президентская каденция Порошенко отмечена и важными для страны достижениями: Украина получила безвиз со странами ЕС, войско получило время для перевооружения и подготовки к будущему противостоянию с Россией, украинская церковь - независимость, подкрепленную Томосом.

Три года назад государственное бюро расследований вручило Порошенко подозрение в госизмене. Как наложенные на него санкции повлияют на ход расследований его деятельности - будет понятно со временем.

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