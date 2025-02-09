Разрыхлитель или сода: что лучше добавлять в тесто для рыхлости

Сода и разрыхлитель выполняют одну функцию – помогают тесту подняться во время запекания и делают его воздушным.

Пищевая сода – это 100% бикарбонат натрия, а разрыхлитель – это смесь бикарбоната натрия и кислоты, похожей на винный камень, для активации которой нужны влага и тепло. Поэтому, по сути, разрыхлитель – это разбавленная кислотой сода. Однако работают они несколько по-разному.

Когда использовать соду

Действие соды в выпечке основано на простой химической реакции. Луг в составе соды вступает в реакцию с кислыми компонентами и выделяет пузырьки воздуха. Тесто становится воздушным и быстро приподнимается при приготовлении.

Поэтому чтобы сода правильно подействовала, в тесте должны быть кислые ингредиенты: лимонный сок, кефир, простокваша, ягодный сок, сметана. Очень воздушными и легкими из содой получаются блины на простокваше или оладьи.

Когда нужно добавлять разрыхлитель в тесто

В состав разрыхлителя входит мука, сода и кислый компонент, с которой сода реагирует. Разрыхлитель мы добавляем в тесто в том случае, если кислые компоненты не используются. С ним получаются хорошие бисквиты и печенье.

Но запомните, что он может не сработать, если долго сохранялся открытым и в него попала влага. Поэтому разрыхлитель лучше покупать в маленьких пакетиках.

Разрыхлитель вступает в реакцию сразу после добавления жидких ингредиентов. Поэтому изделия с разрыхлителем рекомендуется сразу отправлять в духовку, пока реакция не закончилась.

Помните: замена разрыхлителя или соды не критична, и вы все равно получите полностью рыхлую выпечку.

Раньше мы писали, как приготовить печенье "Орешки" со сгущенкой. Больше о рецепте читайте в новости.

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