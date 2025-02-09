Розпушувач чи сода: що краще додавати в тісто для пухкості

Сода та розпушувач виконують одну функцію – допомагають тісту піднятися під час запікання та роблять його повітряним.

Харчова сода — це 100% бікарбонат натрію, а розпушувач — це суміш бікарбонату натрію та кислоти, схожої на винний камінь, для активації якої потрібні волога та тепло. Тож по суті, розпушувач – це розбавлена кислотою сода. Однак працюють вони дещо по-різному.

Коли використовувати соду

Дія соди в випічці заснована на простій хімічній реакції. Луг в складі соди вступає в реакцію з кислими компонентами і виділяє бульбашки повітря. Тісто стає повітряним і швидко піднімається при готуванні.

Тому щоб сода правильно подіяла, в тісті повинні бути кислі інгредієнти: лимонний сік, кефір, кисле молоко, ягідний сік, сметана. Дуже повітряними і легкими з содою виходять млинці на кислому молоці або оладки.

Коли потрібно додавати розпушувач в тісто

До складу розпушувача входить борошно, сода і кислий компонент, з якою сода реагує. Розпушувач ми додаємо в тісто в тому випадку, якщо кислі компоненти не використовуються. З ним виходять хороші бісквіти і печиво.

Але запам’ятайте, що він може не спрацювати, якщо довго зберігався відкритим і в нього потрапила волога. Тому розпушувач краще купувати в маленьких пакетиках.

Розпушувач вступає в реакцію одразу після додавання рідких інгредієнтів. Тому вироби з розпушувачем рекомендується одразу відправляти в духовку, поки реакція не закінчилася.

Пам’ятайте: заміна розпушувача чи соди не критична, і ви все одно отримаєте цілком пухку випічку.

Раніше ми писали, як приготувати печиво "Горішки" зі згущеним молоком. Більше про рецепт читайте у новині.

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