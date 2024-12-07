Яке молоко можна додавати до кави під час схуднення

Якщо ви худнете, то напевне знаєте, що найменш калорійним кавовим напоєм є чисте еспресо. Але ж так хочеться час від часу потішити себе кремовим та ніжним лате або капучино без шкоди для фігури та здоров’я.

Дієтологи розповіли, яке молоко варто додавати до кави замість коров’ячого.

На відміну від коров'ячого молока, альтернативні види молока зазвичай мають рослинне походження. Вони нагадують молоко, за винятком того, що складаються з рослинних білків, таких як горіхи, насіння, зерна, бобові та навіть овочі. Таке молоко — чудовий спосіб знизити кількість калорій і жирів у раціоні.

Серед популярних видів рослинного молока: соєве молоко, вівсяне молоко, кокосове молоко, конопляне молоко і мигдальне молоко.

На ринку представлено так багато рослинного молока, тому може бути складно визначити, яке з них краще підходить для вас.

Мигдальне молоко

Мигдальне молоко виготовляється з мигдалю і є одним із найкращих варіантів для тих, хто намагається схуднути, оскільки найчастіше - це найнизькокалорійніший варіант.

Соєве молоко

Крім мигдалевого молока, чудовим немолочним варіантом для дієтичного харчування є соєве молоко. Включення несолодкого соєвого молока у ваш раціон може дати низку переваг, особливо для людей, які прагнуть ефективно контролювати свою вагу. Крім того, воно багате на білок, який сприяє насиченню.

Несолодке соєве молоко містить приблизно 7 грамів білка на чашку, що може допомогти впоратися з голодом, потенційно сприяючи зниженню ваги. Саме білок допомагає відчувати ситість протягом тривалішого періоду часу, знижуючи ймовірність переїдання або вживання висококалорійних продуктів. Підтримуючи відчуття ситості, соєве молоко може сприяти створенню дефіциту калорій, який необхідний для зниження ваги.

Кунжутне молоко

Молоко з кунжуту містить кальцій, магній і залізо необхідні для нормальної роботи вашого організму. Магній, зокрема, бере участь у регулюванні рівня цукру в крові, що, своєю чергою допоможе вам уникнути переїдання протягом дня. Кунжутне молоко є низькокалорійним: усього 60-70 ккал на склянку напою. Для порівняння, цільне коров’яче молоко зазвичай містить 150 ккал на склянку.

Найгірший варіант молока для схуднення — це знежирене незбиране молоко. Таке молоко містить велику кількість цукру, жирів і калорій, що може негативно вплинути на рівень цукру в крові, вагу та кількість споживаних калорій.

Раніше ми писали, чому не можна пити чай з молоком. Більше про це читайте у новині.

Крім того, у світі набирає популярність дієта SIRT, яка дозволяє швидко скинути вагу. Більше про це читайте в новині.

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