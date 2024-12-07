Президент Зеленський прибув до Парижа: яка мета поїздки

Сьогодні ж у Парижі перебуває й обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де проведе низку зустрічей з кількома главами держав, в тім числі призначена його зустріч в Єлисейському палаці з президентом Франції Еманюелем Макроном.

Про це повідомляє "Укрінформ".

До слова, обраний президент США Дональд Трамп теж 7 грудня прибув до столиці Франції на відкриття обору Паризької Богоматері, де може зустрітися з Володимиром Зеленським.

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Увечері очільники держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у церемонії відкриття собору Паризької Богоматері після пожежі, яка сталася тут п'ять років тому.

У Парижі очікували, що президент Володимир Зеленський відвідає 7 грудня церемонію відкриття відреставрованого собору Паризької Богоматері, на яку мають також прибути обраний президент США Дональд Трамп і ще близько 40 очільників держав та урядів.

На церемонії виступить президент Франції Емманюель Макрон. Після його промови відбудеться урочисте відкриття дверей оновленого собору Паризької Богоматері та буде зачитане послання від Папи Римського Франциска.

Нагадаємо, одна з найвідоміших пам'яток Парижа, собор Нотр-Дам, готова знову приймати відвідувачів після п'яти років реставрації. Парижани та туристи зможуть знову відвідати собор вже 7 грудня.

Нотр-Дам до та після: який вигляд тепер має понівечений пожежею собор

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