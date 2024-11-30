Нотр-Дам відкриють для відвідувачів після нищівної пожежі: хто першим оглянув відновлений собор

Парижани та туристи зможуть знову відвідати собор вже 7 грудня.
Одна з найвідоміших пам'яток Парижа, собор Нотр-Дам, готова знову приймати відвідувачів після п'яти років реставрації.
Про це повідомило видання Deutsche Welle.
В п'ятницю вперше публіці продемонстрували відновлений інтер'єр собору, що зазнав масштабних руйнувань через пожежу у 2019 році. Для президента Франції Емманюеля Макрона організували екскурсію, трансляцію якої вели в прямому ефірі на телебаченні.
"Це приголомшливо", — зазначив Макрон.
Президент Франції зізнався, що відновлення 850-річної споруди було "здавалося декотрим викликом, який можна назвати божевільним". У проєкті взяли участь понад 1300 працівників, які працювали на "найбільшому будівельному майданчику світу".
Парижани та туристи зможуть знову відвідати легендарний собор вже 7 грудня.
Нагадаємо, Бріжит Макрон відвідала з чоловіком відреставрований собор Паризької Богоматері.
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