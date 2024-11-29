Репутаційний скандал у Британії: уряд Стармера прийняв першу відставку міністра

Міністерка транспорту Великої Британії Луїза Хейг подала у відставку через 12 годин після того, як у ЗМІ з’явилась інформація, що 10 років тому вона була засуджена за спробу шахрайства.

Про це пише The Guardian.

Як стало відомо, у 2013 році Луїза Хейг, якій тоді було 24 роки, працювала у страховій компанії Aviva і користувалась робочим телефоном, який їй видав роботодавець. Того ж року вона заявила у поліцію, що її пограбували під час прогулянки, а серед вкрадених речей, що були у її сумочці, Хейг вказала й службовий телефон.

Після цього компанія видала їй новий гаджет. Згодом Хейг знайшла старий телефон вдома і включила його, що дало змогу поліції відстежити нібито вкрадений пристрій. На біду молода жінка, яка можливо не стикалась раніше з подібними ситуаціями, не повідомила одразу про знахідку ані поліцію, ані роботодавця.

При цьому Sky News з посиланням на власні джерела стверджує, що Хейг взагалі вигадала історію з крадіжкою телефона, щоб отримати від роботодавця новішу модель смартфона.

Поліція кваліфікувала дії Хейг як спробу шахрайства й у 2014 скерувала справу до суду. У суді майбутня міністерка визнала свою провину, тому отримала м'яке покарання у вигляді кількох місяців умовного терміну.

Зараз судимість Хейг вже погашена і, отже, більше не фігурує у її досьє. Вона розкрила цей інцидент Стармеру, коли той призначив її до свого тіньового кабінету 2020 року, хоча ніколи не говорила про судимість публічно.

У відкритому листі про відставку, надісланому прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, Хейг наголосила, що її подальше перебування на посаді міністра завдасть шкоди іміджу уряду.

"Я розумію, що, хоч би якими були факти, ця проблема неминуче відволікатиме цей уряд від роботи", — наголосила вона.

Хейг була наймолодшою членкинею уряду Стармера та стала першою міністеркою, яка пішла у відставку з чинної адміністрації, сформованої після впевненої перемоги лейбористів на парламентських виборах.

Ексміністерка подякувала Кіру Стармеру за його підтримку у своїй заяві про відставку і сказала, що "дуже пишається" тим, чого лейбористи досягли після виборів. Хейг підкреслила, що "цілком віддана політичному проєкту" лейбористів, але вважає, що вона буде більш корисною, якщо "підтримуватиме його ззовні уряду".

"Мені шкода йти за таких обставин, але я пишаюся тим, що ми зробили", – написала Луїза Хейг.

Нагадаємо, після переконливої перемоги на дострокових парламентських виборах, які відбулися у Британії 4 липня, лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром країни. Король Чальз ІІІ запросив Кіра Стармера обійняти найвищу посаду в країні та сформувати новий уряд під час аудієнції в Букінгемському палаці.

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