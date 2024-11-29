У Грузії спалахнули протести, які розганяють силовики: усі подробиці (фото, відео)

В українському МЗС розкритикували силовий розгін протестів у Грузії і висловили розчарування рішенням призупинити процес її вступу в Євросоюз до 2028 року. Власне, саме цеі стало причиною бурхливих настроїв грузинів. Акція швидко переросла в сутички. Правоохоронці задіяли сльозогінний газ та кийки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Грузія відмовилась від євроінтеграції

Нинішні події у Грузії у багатьох українців можуть викликати почуття дежавю десятилітньої давності, коли до схожих кроків вдався тодішній очільник країни Віктор Янукович, коли відмовився від євроінтеграції.

Протести у Тбілісі почались із заяви прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе: "В ЄС вимагають від Грузії не реформ, а кроків, які означатимуть відмову від нашої гідності. Це включає скасування закону про прозорість неурядових організації, ЛГБТ, введення санкцій, навмисний крах економіки Грузії, звільнення Міхеїла Саакашвілі і багато іншого. Враховуючи все вищезазначене, сьогодні ми вирішили не ставити питання про відкриття переговорів з Європейським Союзом на порядок денний до кінця 2028 року".

Протести у Грузії розганяли силовики

Протести у Грузії

Під парламентом на проспекті Руставелі і під офісом правлячої партії одразу збирається обурений натовп. Сотні одразу перетворюються на тисячі. Відмову від вступу в ЄС називають не інакше, як порушенням конституції, де закріплений цей курс.

"Ми злі. Ця злість накопичувалася серед людей, і ось цей день настав. Сьогодні вони вирішили завершити нашу історію, все, чого ми досягли за останні 30 років. Вони просто вирішили покласти кінець всьому і ми не дозволимо їм це зробити. Ми більше не будемо терпіти це. Сьогодні повинно бути вирішено — хто ми і куди ми йдемо", - каже протестувальник.

До мітингарів долучаються опозиційні депутати і президента Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Сьогодні курс, який розпочався місяці тому і вів нас від Європи до Росії, завершився. Для тих, хто ще мав сумніви, думаючи, що може бути інше пояснення, ці сумніви були розвіяні сьогодні. Цей неіснуючий та нелегітимний уряд оголосив не мир, а війну власному народу, власному минулому та власному майбутньому. Ця війна спрямована на наше майбутнє, майбутнє нашого суспільства та майбутнє нашої країни", - каже Саломе Зурабішвілі, президентка Грузії.

У Грузії спалахнули протести

Силовий розгін у Грузії

Уже за лічені годин проспект Руставелі перетворюється на справжнє поле бою. На місце підтягують загони спецпризначенців і починається силовий розгін. У хід йдуть водомети та сльозогінний газ, потерпілі масово скаржаться на опіки шкіри та очей.

Під удари правоохоронців потрапляють десятки медійників, які прийшли висвітлювати акцію. У журналіста каналу "Формула" діагностують переломи шийного хребця та лицьових кісток. Зі свого боку протестувальники масово зводять барикади, палять шини кидаються в правоохоронців яйцями та відбірною лайкою. Силовики ганяються за активістами по всьому місту - навіть по аптеках.

Неурядові організації констатують явне перевищення сили, застосованої проти людей, наголошуючи що в місті вже не лишилося безпечних локацій. До відділків після нічного погрому потрапляють щонайменше 43 учасники протестів, десятки постраждалих, серед яких і правоохоронці.

У Грузії люди вийшли на протест

Грузія все більше зближується з Росією

Те, що Грузія потроху виходить з орбіти євроінтеграції і все більше тяжіє до Кремля стало зрозуміло після ухвали так званого "закону про іноагентів", створеним за зразком Москви.

Наприкінці цього жовтня із численними порушеннями на виборчих дільницях, з підкупами та погрозами в країні перемогає проросійська партія "Грузинська мрія". Легітимність нового парламенту не визнає опозиція, у Європарлементі так само ставлять під сумнів результати голосування і закликають накласти санкції щодо головного спонсора партії влади Бідзіни Іванішвілі та інших чиновників, винних у відкаті від демократії порушення виборчих стандартів та зловживанні державними інститутами.

Окрім того Брюссель вже заявив про зниження контактів із грузинською владою і призупинення фінансової допомоги. Й це при тому, що статус кандидата в ЄС Тбілісі отримав разом із Києвом. Опозиція закликає до загального страйку і повної громадянської непокори, наголошуючи на необхідності масової мобілізації для відстоювання своїх вимог.

Народ у цьому підтримують і дипломати, які підписали спільну заяву із засудженням відхилу від євроінтеграційного курсу. А посол Грузії у Болгарії навіть подав у відставку на знак протесту.

Новини ТСН 18:00 29 листопада. Нове командування ЗСУ! Ситуація в енергетиці! Протести в Грузії!

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