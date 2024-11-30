Нотр-Дам откроют для посетителей после разрушительного пожара: кто первым осмотрел восстановленный собор

Парижане и туристы смогут снова посетить собор уже 7 декабря.

Одна из известнейших достопримечательностей Парижа, собор Нотр-Дам, готова снова принимать посетителей после пяти лет реставрации.

Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

В пятницу впервые публике продемонстрировали восстановленный интерьер собора, потерпевшего масштабные разрушения из-за пожара в 2019 году. Для президента Франции Эмманюэля Макрона организовали экскурсию, трансляцию которой вели в прямом эфире по телевидению.

"Это ошеломительно", — отметил Макрон.

Президент Франции признался, что восстановление 850-летнего сооружения было "казалось некоторым вызовом, который можно назвать безумным". В проекте приняли участие более 1300 работников, работавших на "самой большой строительной площадке мира".

Парижане и туристы смогут снова посетить легендарный собор уже 7 декабря.

Напомним, Брижит Макрон посетила с мужем отреставрированный собор Парижской Богоматери.

Читайте также: