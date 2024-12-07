Президент Зеленский прибыл в Париж: какова цель поездки

Сегодня же в Париже находится и избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где проведет ряд встреч с несколькими главами государств, в том числе назначена его встреча в Елисейском дворце с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает "Укринформ".

К слову, избранный президент США Дональд Трамп тоже 7 декабря прибыл в столицу Франции на открытие Собора Парижской Богоматери, где может встретиться с Владимиром Зеленским.

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Вечером главы государств и правительств около 40 стран мира примут участие в церемонии открытия собора Парижской Богоматери после пожара, который произошел здесь пять лет назад.

В Париже ожидали, что президент Владимир Зеленский посетит 7 декабря церемонию открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери, на которую должны прибыть избранный президент США Дональд Трамп и еще около 40 глав государств и правительств.

На церемонии выступит президент Франции Эмманюэль Макрон. После его выступления состоится торжественное открытие дверей обновленного собора Парижской Богоматери и будет зачитано послание от Папы Римского Франциска.

Напомним, одна из самых известных достопримечательностей Парижа, собор Нотр-Дам, готова снова принимать посетителей после пяти лет реставрации. Парижане и туристы смогут снова посетить собор уже 7 декабря.

Нотр-Дам до и после: как теперь выглядит поврежденный пожаром собор

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