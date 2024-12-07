Трамп прибыл в Париж, где может встретиться с Зеленским

Для Трампа это будет первый заграничный визит после победы на президентских выборах в США.

Избранный президент США Дональд Трамп сегодня прибыл в столицу Франции на открытие Собора Парижской Богоматери.

Об этом передает rfi со ссылкой на AFP.

В Париже у него запланированы переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, а также возможна встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источники журналистов отмечают, что Трамп приземлился в аэропорту Орли на юге Парижа около 07:00 по Гринвичу (09:00 по Киеву). Переговоры с Макроном в Елисейском дворце у него запланированы на 15.00, а в 16.00 с президентом Франции встретится Зеленский. Украинский президент может встретиться с Трампом, указывают журналисты.

Церемония открытия Нотр-Дама начнется в 18:00 по Гринвичу. Ожидается, что Трамп покинет Париж на следующий день.

Напомним, в столице Франции официально откроют Собор Парижской Богоматери. Знаменитый Нотр-Дам реконструировали с 2019 года после разрушительного пожара на крыше старинного собора. Власти Франции выполнили обещание восстановить его через пять лет.

Открытие реконструированного собора в Париже соберет около 50 глав государств и правительств стран мира — от лидеров Европейского Союза до новоизбранного президента США Дональда Трампа.

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