Зеленский завтра может встретиться с Трампом при необычных обстоятельствах

Украинского президента ожидают в Париже, если будут соблюдены необходимые условия безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря может встретиться в столице Франции с избранным президентом США Дональдом Трампом. Оба лидера могут присутствовать на торжествах по случаю открытия восстановленного собора Парижской Богоматери.
Об этом сообщил Agence France-Presse (AFP) высокопоставленный украинский чиновник, пишет издание Le Mond.
Со ссылкой на несколько дипломатических источников AFP утверждает, что украинского президента ожидают в Париже, если будут соблюдены необходимые условия безопасности.
Украинский чиновник сообщил агентству, что в случае визита в столицу Франции Зеленский наверняка встретится с президентом Эммануэлем Макроном.
"Также возможны другие встречи, в том числе с избранным президентом Дональдом Трампом, который также посетит мероприятие", — добавил он.
Напомним, на этой неделе украинские официальные лица посетили США, чтобы получить дальнейшую поддержку Америки. Они встретились с членами переходной команды Дональда Трампа.
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