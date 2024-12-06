Зеленский завтра может встретиться с Трампом при необычных обстоятельствах

Украинского президента ожидают в Париже, если будут соблюдены необходимые условия безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря может встретиться в столице Франции с избранным президентом США Дональдом Трампом. Оба лидера могут присутствовать на торжествах по случаю открытия восстановленного собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщил Agence France-Presse (AFP) высокопоставленный украинский чиновник, пишет издание Le Mond.

Также читайте Конгресс не будет голосовать за дополнительную помощь Украине: Джонсон сделал важное заявление

Со ссылкой на несколько дипломатических источников AFP утверждает, что украинского президента ожидают в Париже, если будут соблюдены необходимые условия безопасности.

Украинский чиновник сообщил агентству, что в случае визита в столицу Франции Зеленский наверняка встретится с президентом Эммануэлем Макроном.

"Также возможны другие встречи, в том числе с избранным президентом Дональдом Трампом, который также посетит мероприятие", — добавил он.

Напомним, на этой неделе украинские официальные лица посетили США, чтобы получить дальнейшую поддержку Америки. Они встретились с членами переходной команды Дональда Трампа.

Читайте также: