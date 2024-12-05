Ермак встретился с Венсом в США: NYT раскрыло подробности

Правительство Украины ищет поддержки нового президента США и его команды еще до инаугурации Трампа.

На этой неделе украинские официальные лица посетили США, чтобы заручиться дальнейшей поддержкой Америки. Они встретились с членами переходной команды Дональда Трампа.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на анонимный источник, осведомленный о встрече.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова встретились на Капитолийском холме в среду, 4 декабря, с будущим вице-президентом Трампа Джей Ди Вэнсом, а также кандидатом на пост советника по нацбезопасности Майком Уолтцем и кандидатом на должность спецпредставителя по Украине генерал-лейтенантом Китом Келлогом.

"Поскольку военные усилия Украины демонстрируют признаки истощения, а ее Силы обороны ежедневно сдают позиции, в стране существуют опасения, что период, предшествующий инаугурации Дональда Трампа 20 января, может оказаться чрезвычайно тяжелым, поскольку Россия попытается захватить как можно больше территорий до начала каких-либо переговоров", – отмечает издание.

Известно, что украинское правительство пыталось наладить отношения с Трампом и его командой еще до выборов. А сейчас "дополнительное чувство срочности" заставляет Зеленского и его команду искать поддержки нового президента США еще до того, как он вступит в должность.

При этом в Украине некоторые официальные лица, включая президента Зеленского, заявляют, что победа Трампа на выборах предоставит Украине новые возможности в войне. Однако другие украинские политики и эксперты опасаются, что приход Трампа к власти, наоборот, приведет к сокращению военной помощи.

Напомним, Зеленский ищет дипломатические решения, чтобы наладить отношения с Трампом. Politico отмечает, что украинский президент успешно "играет в дипломатию", заявляя о готовности пересмотреть свою позицию по условиям окончания войны.

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