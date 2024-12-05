Єрмак зустрівся з Венсом у США: NYT розкрило подробиці

Уряд України шукає підтримки нового президента США та його команди ще до інавгурації Трампа.

Цього тижня українські офіційні особи відвідали США, щоб заручитись подальшою підтримкою Америки. Вони зустрілися із членами перехідної команди Дональда Трампа.

Про це пише New York Times з посиланням на анонімне джерело, обізнане про зустріч.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак та посол України в США Оксана Маркарова зустрілися на Капітолійському пагорбі у середу, 4 грудня, з майбутнім віцепрезидентом Трампа Джей Ді Венсом, а також кандидатом на посаду радника з нацбезпеки Майком Уолтцем та кандидатом на посаду спецпредставника по Україні генерал-лейтенантом Кітом Келлогом

"Оскільки військові зусилля України демонструють ознаки виснаження, а її Сили оборони щодня здають позиції, в країні існують побоювання, що період, що передує інавгурації Дональда Трампа 20 січня, може виявитися надзвичайно важким, оскільки Росія спробує захопити якнайбільше територій до початку якихось переговорів", — зазначає видання.

Відомо, що український уряд намагався налагодити стосунки з Трампом та його командою ще до виборів. А зараз "додаткове почуття терміновості" змушує Зеленського та його команду шукати підтримки нового президента США ще до того, як він обійме посаду.

При цьому в Україні деякі офіційні особи, включно з президентом Зеленським, заявляють, що перемога Трампа на виборах надасть Україні нові можливості у війні. Однак інші українські політики та експерти побоюються, що прихід Трампа до влади навпаки призведе до скорочення військової допомоги.

Нагадаємо, Зеленський шукає дипломатичні рішення, аби налагодити стосунки із Трампом. Politico зазначає, що український президент успішно "грає в дипломатію", заявляючи про готовність переглянути свою позицію щодо умов закінчення війни.

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