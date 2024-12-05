Руйнівний землетрус: у США повідомили про небезпеку

У США, біля узбережжя Каліфорнії, стався сильний землетрус. Також оголошувалося попередження про ймовірність цунамі для майже 5 млн людей уздовж узбережжя Північної Каліфорнії та Орегону, проте згодом повідомили, що небезпека минула.

Про це йдеться в повідомленні CNN із посиланням на геологічну службу США.

Фахівці зафіксували землетрус зранку 5 грудня за 60 миль (приблизно 100 км) на південний захід від міста Ферндейл, що в Каліфорнії.

"Після землетрусу магнітудою 7,0 за шкалою Ріхтера оголошено попередження про цунамі", – йшлося у повідомленні.

Відомо, що внаслідок такого землетрусу можуть з'являтися тріщини у стінах, відколюватися шматки штукатурки, також частково руйнуються димові труби.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року землетрус стався і в Україні, а саме на Полтавщині.

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