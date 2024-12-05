В африканській країні лютує невідома смертельна хвороба

На південному заході Демократичної Республіки Конго понад 3000 людей були вражені невідомою інфекцією, яка викликає хворобу із симптомами лихоманки. Щонайменше 79 людей уже померли.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.

Люди, які захворіли, відчувають головний біль, у них з’являється нежить, кашель, утруднене дихання та анемія. Серед померлих від хвороби багато неповнолітніх віком 15-18 років.

До провінції Кванго, де хвороба найбільш поширена, направили групи швидкого реагування, щоб контролювати випадки та досліджувати природу хвороби.

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Ситуація викликає занепокоєння, оскільки кількість інфікованих людей продовжує зростати. Проблема ускладнена тим, що хвороба поширена у сільській місцевості, де недостатнє забезпечення ліками.

"Слід зазначити, що лікарні в Панзі бракує ліків, щоб впоратися з цією епідемією. Нам дуже потрібна допомога", - сказав місцевий депутат в ефірі радіо Top Congo.

За його словами, лише у період від 10 по 26 листопада тут захворіли та померли близько 67 людей.

Офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Африці повідомив BBC, що вони "надіслали групу у віддалений район для збору зразків для лабораторних досліджень".

Влада закликала населення зберігати спокій і пильність. Людям радять мити руки з милом, уникати масових скупчень і не торкатися до тіл померлих без кваліфікованого медичного персоналу.

Нагадаємо, у країнах Африки було зафіксовано несподіваний спалах смертельної лихоманки – віспи мавп. Недуга забрала життя кількох сотень людей, а перші випадки захворювання зафіксували поза межами континенту – в Пакистані та Швеції.

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