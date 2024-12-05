На антиурядових протестах у Грузії затримали українця — ЗМІ

Чоловіка обшукали і знайшли в нього перцевий балончик та мобільний телефон.

У Тбілісі на антиурядовій акції протесту, ймовірно, затримали громадянина України.

Про це йдеться у повідомленні телеканалу "Руставі-2".

Грузинські поліцейські заявили, що затримують чоловіка в межах кримінальної справи, пов'язаної з організацією групового насильства, за яку загрожує до 9 років позбавлення.

ЗМІ пишуть про затримання українця на антиурядових протестах у Грузії Фото: скрин відео

"Правоохоронці доставили затриманого у наручниках до відділку поліції", – передають ЗМІ.

Водночас журналісти телеканалу не уточнюють, коли саме було затримано українця.

У Міністерстві закордонних справ поки зʼясовують інформацію про затримання українця, пише "Європейська правда".

Нагадаємо, Росія може ввести війська у Грузію на тлі протестів. Так вважає дипломат, колишній міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

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