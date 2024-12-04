Жорсткий Майдан у Грузії: ситуація загострилась – Тбілісі у вогні

У Тбілісі тисячі людей знову зібралися перед будівлею парламенту Грузії на мітинг проти проросійської правлячої партії "Грузинська мрія". Спецназівці почали вчергове розганяти учасників акції, застосовуючи водомети та сльозогінний газ, є затримані. А пропагандисти традиційно заговорили про "український слід".

Нові подробиці щодо ситуації в Грузії розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Протести у Грузії тривають

Центр Тбілісі, друга година ночі та шостий день антиурядових протестів. Людей на вулицях, як і раніше, дуже багато: основна частина демонстрантів перебувають на проспекті Руставелі біля будівлі опери, спілкуються, дивляться новини, підтримують тих, хто на "передовій". В іншій частині проспекту все залито сльозогінним газом і потопає в диму від феєрверків.

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У столиці Грузії Тбілісі на шостий день масштабних протестів силовики знову влаштували жорсткий розгін антиурядової демонстрації біля парламенту. На проспекті Руставелі спецназ використовував спецзасоби, водомети, сльозогінний газ, кийки для розгону протестувальників. У ЗМІ також з’являлася інформація про те, що силовики навіть почали використовувати гумові кулі проти мітингувальників.

МВС країни повідомило про 293 затриманих вночі / Фото: Associated Press

МВС країни повідомило про 293 затриманих цієї ночі. Раніше повідомлялося, що загалом затриманих уже понад чотири сотні, зокрема й один з опозиційних лідерів Грузії Зураб Джапарідзе. Президентка Грузії зазначила, що в багатьох затриманих – поранення голів, поламані лицьові кістки, відкриті поранення. Все, як у Росії та Білорусі, коли там ще виходили на протести.

В Мережі з'явилися кадри жорстоких дій грузинських силовиків. Вони до болю нагадують події в Україні 11-річної давнини – розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року. В соцмережі Х президентка Грузії Саломе Зурабішвілі написала: "Учасники мирного проєвропейського мітингу були жорстоко розігнані силами ОМОНу "Грузинської мрії". Непропорційно використовуються сльозогінний газ і водомети. Йдуть масові затримання і випадки некоректного поводження".

Нагадаємо, що хвиля протестів у Грузії знову спалахнула після того, як 28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що його країна відмовляється від переговорів про вступ до ЄС до 2028 року. Люди вийшли на мітинги у Тбілісі та інших містах. Коментуючи заяву прем'єра, президентка Грузії заявила, що уряд "оголосив війну своєму народу".

Люди вийшли на мітинги у Тбілісі та інших містах / Фото: Associated Press

Реакція світу

Першими на протиправні дії грузинських силовиків з держав Євросоюзу відреагували Латвія, Литва та Естонія. Міністру внутрішніх справ Грузії тепер заборонено відвідувати держави Балтії. Посли Грузії в кількох державах ЄС і Сполучених Штатах звільнилися, не бажаючи представляти злочинну владу. Ба більше, Америка призупинила стратегічне партнерство з Грузією. Більше про реакцію світу на протести у Грузії розповіла кореспондентка ТСН Наталія Фібріґ.

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Деякі співробітники МВС і Міноборони Грузії після відставок послів теж звільнилися. Заяву-протест проти рішення уряду "Грузинської мрії" згорнути євроінтеграцію підписав 91 співробітник МЗС Грузії.

Мітингувальники, які вийшли на вулиці Грузії, адже протести відбуваються по всій країні, вимагають проведення нових парламентських виборів та відставки щойно сформованого переважно проросійського уряду. Водночас у РФ традиційно заявили про “український слід” у Грузії. Російський бізнесмен Мамука Піпія, який є лідером прокремлівської нікому невідомої партії "Солідарність заради миру", на пропагандистських каналах РФ розповідає, що на протестах у Тбілісі основні гравці – це релоканти, серед яких нібито є, звісно ж, українці, а ще молдовани та білоруси. До слова, кілька днів тому грузинські воїни, які наразі захищають Україну від рашистів, повідомляли, що на Майдані в Грузії діють “тітушки”, яких завезли з країн Азії. Вони нібито не розуміють грузинську мову і сильно б’ють мітингувальників.

Тим часом у Грузії почалися обшуки та жорстокі затримання лідерів опозиції. Там поліція влаштувала обшуки в офісах опозиційних партій у Тбілісі та проводить затримання їхніх лідерів.

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