Тоня Матвієнко здивувала сумою, яку заплатила доньці за знятий кліп: "Треба допомагати"

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про співпрацю з донькою Уляною.

Так, нещодавно артистка потішила фанів новим кліпом на пісню "Я така як є". Режисеркою відеороботи стала її донька, яка сама запропонувала мамі таку ідею. Тоня з радістю погодилася підтримати рідну людину, бо саме цей кліп став для неї дебютом у ролі режисерки.

"Моя донька каже мені: "Мам, а давай я тобі хоч раз зніму кліп". Я дала їй цю можливість. Це була її ініціатива. Вона дуже переживала, чи все буде добре. Це її дебютна режисерська робота. Вона працює помічником режисера на знімальному майданчику. А дітям треба допомагати, давати їм шанс, вірити в них. Їй це дуже подобається", - поділилася співачка в інтерв'ю М1.

Тоня Матвієнко з донькою / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Водночас Матвієнко зізналася, що попри всі настороги, спільна праця з Уляною видалася доволі успішною. Тож на знімальному майданчику вони швидко порозумілися в робочих питаннях. А ось гонорар 26-річна режисерка не отримала. Як зізнається зірка, замість цього своїй доньці вона подарувала коштовний телефон.

"Як для першого разу – супер. Вона була чіткою. Було все швидко й правильно. Навпаки мені було цікаво з нею взаємодіяти не як мама з донькою, а в роботі. Вона мені сказала, що я теж гарно себе поводила. Знає просто, що я така вперта. Не було гонорару. Ми доробили це відео, коли у неї було день народження. Тоді я їй подарувала новий телефон", - пояснила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко зачарувала своєю красою без жодної краплі косметики.

Читайте також: