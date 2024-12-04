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Кремль та влада залякує протестувальників у Грузії "українським сценарієм": що кажуть люди

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Кремль та влада залякує протестувальників у Грузії "українським сценарієм": що кажуть люди

Грузія згортає вступ до ЄС: чи вдасться молоді відстояти європейське майбутнє країни. / Фото: ТСН.ua

Протести спалахнули, бо проросійська влада Грузії відмовилась від євроінтеграції.

Грузинська влада намагається залякати громадян так званим "українським сценарієм". Уже сьомий день поспіль прем'єр від "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе називає те, що відбувається в Тбілісі, "спробою влаштувати "Майдан". 

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук. 

Лікаря Георгія Давіташвілі тільки-но випустили з-за ґрат, куди він потрапив у перший день протесту. Як і багато грузинів, він переконаний: російського сценарію в Тбілісі не повториться, як би не хотіла того місцева влада.

"Наш уряд думає, що Грузія це Росія, що ми будемо поводитися як росіяни, і ніхто не покаже носа на вулицю, якщо когось на вулиці до того побити, закатувати. Але вони помиляються. Це Грузія. Грузини не такі. Нас більшатиме з кожним днем", - каже він. 

У середмісті намагаються зводити стихійні барикади. Силовики не дають закріпитися. Водомети, сльозогінний газ, нові арешти. Героїнею соцмереж стає дівчина, яка сама ламає поліцейський кордон.

Проести у Грузії / © Associated Press
Проести у Грузії / Фото: Associated Press

В один голос партія влади "Грузинська мрія" і Кремль щодня говорять про якийсь "український сценарій", якого не варто допускати.

Міністерство закордонних справ України не залишило цього без уваги. І засудило насильство грузинських силовиків проти власного народу.

"Вони принаймні три роки, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, використовують цей козир, мовляв, на нас чекає те ж саме, якщо ми не будемо сидіти тихо, мирно і спокійно. Ніхто в це не вірить давно, це по-перше. А по-друге, я нагадую, що правильно говорити не майданізація, не майдан, а треба казати Революція Гідності. І ця революція перемогла. І ми хочемо того ж самого", - каже грузинський аналітик Зураб Читая. 

Він переконаний: настільки сильно бити людей силовикам спеціально наказали. Аби залякати протестувальників.

Поки що це призводить до зворотнього: на вулицю виходять діти. Школярі і не тільки в Тбілісі, а й зокрема в Батумі й Руставі - другому і третьому за розмірами грузинських містах, другий день протестують разом з дорослими. Відмовляються йти на уроки, блокують шляхи біля своїх навчальних закладів. Вимагають поліцію припинити насилля проти демонстрантів.

В соцмережах хвилюються через силовиків, яких побачили на даху оперного театру - в кількох сотнях метрів від парламенту. Бояться, що вони там, аби в разі чого стріляти по людях, як це було в Києві. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН Новини 07:00 4 грудня. Вирок вбивцям підлітків в Німеччині! Воєнний стан в Кореї!

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