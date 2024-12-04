Кремль та влада залякує протестувальників у Грузії "українським сценарієм": що кажуть люди

Грузинська влада намагається залякати громадян так званим "українським сценарієм". Уже сьомий день поспіль прем'єр від "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе називає те, що відбувається в Тбілісі, "спробою влаштувати "Майдан".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Лікаря Георгія Давіташвілі тільки-но випустили з-за ґрат, куди він потрапив у перший день протесту. Як і багато грузинів, він переконаний: російського сценарію в Тбілісі не повториться, як би не хотіла того місцева влада.

"Наш уряд думає, що Грузія це Росія, що ми будемо поводитися як росіяни, і ніхто не покаже носа на вулицю, якщо когось на вулиці до того побити, закатувати. Але вони помиляються. Це Грузія. Грузини не такі. Нас більшатиме з кожним днем", - каже він.

У середмісті намагаються зводити стихійні барикади. Силовики не дають закріпитися. Водомети, сльозогінний газ, нові арешти. Героїнею соцмереж стає дівчина, яка сама ламає поліцейський кордон.

Проести у Грузії / Фото: Associated Press

В один голос партія влади "Грузинська мрія" і Кремль щодня говорять про якийсь "український сценарій", якого не варто допускати.

Міністерство закордонних справ України не залишило цього без уваги. І засудило насильство грузинських силовиків проти власного народу.

"Вони принаймні три роки, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, використовують цей козир, мовляв, на нас чекає те ж саме, якщо ми не будемо сидіти тихо, мирно і спокійно. Ніхто в це не вірить давно, це по-перше. А по-друге, я нагадую, що правильно говорити не майданізація, не майдан, а треба казати Революція Гідності. І ця революція перемогла. І ми хочемо того ж самого", - каже грузинський аналітик Зураб Читая.

Він переконаний: настільки сильно бити людей силовикам спеціально наказали. Аби залякати протестувальників.

Поки що це призводить до зворотнього: на вулицю виходять діти. Школярі і не тільки в Тбілісі, а й зокрема в Батумі й Руставі - другому і третьому за розмірами грузинських містах, другий день протестують разом з дорослими. Відмовляються йти на уроки, блокують шляхи біля своїх навчальних закладів. Вимагають поліцію припинити насилля проти демонстрантів.

В соцмережах хвилюються через силовиків, яких побачили на даху оперного театру - в кількох сотнях метрів від парламенту. Бояться, що вони там, аби в разі чого стріляти по людях, як це було в Києві.

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