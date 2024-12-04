Чи дійсно Зеленському вигідна війна: Портников "розніс" диванних експертів

У провженні війни в Україні зацікавлена виключно Росія. Тому будь-які звинувачення, які зокрема поширюють російські ІПСО, що українській владі вигідна війна є абсолютно безпідставними.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ось в чому проблема: велика кількість людей починає пред'являти до Володимира Зеленського – абсолютно безпідставно, абсолютно нечесно, абсолютно ганебно – ті ж претензії, які пред'являли до попереднього президента. Що це українська влада нібито хоче продовжити війну, збагачується на війні. Це з усіх соціальних мереж несеться", – наголосив Портников.

Раніше Віталій Портников назвав два варіанти, як закінчити війну в Україні.

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