Чи дійсно Зеленському вигідна війна: Портников "розніс" диванних експертів

Портников назвав "абсолютно ганебними" звинувачення, що нібито "українська влада хоче продовжити війну".
У провженні війни в Україні зацікавлена виключно Росія. Тому будь-які звинувачення, які зокрема поширюють російські ІПСО, що українській владі вигідна війна є абсолютно безпідставними.
Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Ось в чому проблема: велика кількість людей починає пред'являти до Володимира Зеленського – абсолютно безпідставно, абсолютно нечесно, абсолютно ганебно – ті ж претензії, які пред'являли до попереднього президента. Що це українська влада нібито хоче продовжити війну, збагачується на війні. Це з усіх соціальних мереж несеться", – наголосив Портников.
Раніше Віталій Портников назвав два варіанти, як закінчити війну в Україні.
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