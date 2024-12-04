Як закінчити війну в Україні: Портников назвав два варіанти

Портников вважає, що якщо війну закінчать за рахунок інтересів України, у світі може спалахнути Третя світова.
Український журналіст Віталій Портников назвав два варіанти, як можна закінчити війну в Україні.
Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Війну можна закінчувати двома способами – шляхом домовленостей між ворогуючими країнами. Цей шлях наразі нереалістичний, тому що Росія не збирається на нього погоджуватися. І шляхом поставлення однієї зі сторін перед доконаним фактом", – каже журналіст.
Таким "доконаним фактом" він бачить прийняття України до НАТО. Портников зауважує, що, звісно, зараз ніхто не збирається надавати Києву членство в Альянсі. Проте це не виключено в найближчому майбутньому, якщо Україна і НАТО погодяться, що 5 стаття (напад на одного учасника НАТО є нападом на усіх його членів і викликає відповідь усіх держав-членів) розповсюджуватиметься не на всю територію нашої країни, а лише підконтрольну Україні територію по лінії зіткнення, або територію без регіонів, які РФ назвала "своїми".
Історична аналогія
"1938 року Британія, Франція, Німеччина та Італія поставили Чехословаччину перед фактом: що вона має передати свою територію Німеччині. Конфлікт закінчили, ігноруючи інтереси Чехословаччини. І це призвело до Другої світової війни", – нагадав Портников.
І хоча історія не знає "умовного способу", на його думку, події того часу могли розвиватися по-іншому.
"Британія, Франція та деякі країни Центральної Європи могли б закінчити конфлікт всупереч інтересів Німеччини. Сказавши, що "ми будемо захищати Чехословаччину в її міжнародно визнаних кордонах. І якщо ви продовжите свої зазіхання, то зустрінетеся з нашими військами". І тоді Німеччині довелося б розмірковувати, чи воює вона, чи задовольняється компромісом. Це могло б загальмувати підготовку Гітлера до Другої світової", – розмірковує журналіст.
Загроза Третьої світової
Портников не вірить в останній варіант для України. Він вважає, що якщо війну закінчать за рахунок інтересів України, у світі може спалахнути Третя світова.
"Якщо ти закінчуєш війну за рахунок жертви, ти завжди надихаєш агресора на нові дії", – підсумував він.
Раніше Віталій Портников відповів, чи може Трамп завершити війну у січні.
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