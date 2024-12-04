Как закончить войну в Украине: Портников назвал два варианта

Портников считает, что если войну закончат за счет интересов Украины, в мире может разразиться Третья мировая.
Украинский журналист Виталий Портников назвал два варианта как можно закончить войну в Украине.
Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".
"Войну можно заканчивать двумя способами – путем договоренностей между враждующими странами. Этот путь пока нереалистичен, потому что Россия не собирается на него соглашаться. И путем поставления одной из сторон перед свершившимся фактом", – говорит журналист.
Таким "свершившимся фактом" он видит принятие Украины в НАТО. Портников отмечает, что, конечно, сейчас никто не собирается предоставлять Киеву членство в Альянсе. Однако это не исключено в ближайшем будущем, если Украина и НАТО согласятся, что 5 статья (нападение на одного участника НАТО является нападением на всех его членов и вызывает ответ всех государств-членов) будет распространяться не на всю территорию нашей страны, а только на подконтрольную Украине территорию по линии столкновения или территорию без регионов, которые РФ назвала "своими".
Историческая аналогия
"В 1938 году Британия, Франция, Германия и Италия поставили Чехословакию перед фактом: она должна передать свою территорию Германии. Конфликт закончили, игнорируя интересы Чехословакии. И это привело ко Второй мировой войне", — напомнил Портников.
И хотя история не знает "сослагательного наклонения", по его мнению, события того времени могли развиваться по-другому.
"Британия, Франция и некоторые страны Центральной Европы могли бы закончить конфликт вопреки интересам Германии. Сказав, что "мы будем защищать Чехословакию в ее международно признанных границах. И если вы продолжите свои посягательства, то встретитесь с нашими войсками". И тогда Германии пришлось бы размышлять, воюет ли она или довольствуется компромиссом. Это могло бы затормозить подготовку Гитлера ко Второй мировой", – рассуждает журналист.
Угроза Третьей мировой
Портников не верит в последний вариант для Украины. Он считает, что если войну закончат за счет интересов Украины, в мире может разразиться Третья мировая.
"Если ты заканчиваешь войну за счет жертвы, ты всегда вдохновляешь агрессора на новые действия", – подытожил он.
Ранее Виталий Портников ответил, может ли Трамп завершить войну в январе.
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