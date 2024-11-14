"Украину вообще можем никогда не увидеть": Портников об экспансии РФ на постсоветском пространстве

Портников предупреждает, что в случае усиления РФ Украина может исчезнуть, а страны Центральной Европы будут полностью изменены

Россия пытается усилить свое влияние не только на Украину, но и все страны постсоветского пространства, а также увеличить давление на Центральную Европу.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников, передает "Эспрессо".

Он призвал понять, что РФ – это "неглупая, несовершенная страна, которая ни на что неспособна, экономически падает и не может отвечать военным образом". Напротив, это "одна из самых могущественных империй 18-го и 20-го веков".

"Россия была бывшим геополитическим гегемоном Европы, которую удалось изгнать только в результате Холодной войны и многолетнего ослабления ее экономического и политического потенциала", – напомнил Портников.

По словам журналиста, сейчас мы входим в эпоху ослабления РФ, которое может занять десятилетия и охватить не одно поколение украинцев. Однако непонятно, когда, наконец, украинцы увидят Россию без империалистических настроений и увидят ли вообще.

По его мнению, главной целью России было и усиление влияния на страны постсоветского пространства, что приведет к укреплению ее позиций на всю Центральную Европу.

"Нам всем следует осознать силу вызова. Учесть то, что писали поэты прошлого о России и в конце концов настроиться на многолетнюю борьбу. И тогда "Дзяды" Мицкевича и "Кавказ" Шевченко станут для нас путеводителями в этой борьбе и помогут нам сохранить суверенитет и способности. И это касается не только Украины. Если России удастся усилить свое влияние на постсоветском пространстве, то оно, безусловно, станет гегемоном Центральной Европы", – предупредил Портников.

Журналист не исключает, что в таком случае Украина может потерять государственность вообще.

"Мы увидим не только другую Украину – мы ее вообще можем никогда не увидеть. Мы увидим другую Польшу, уже видим другую Венгрию и Словакию, увидим другую Чехию и Румынию. Фактически повторится то, что мы наблюдали до 90-х годов XX века. Это то, чего россияне добиваются и за что они борются", – подытожил он.

Ранее Портников объяснил, может ли Трамп завершить войну в январе.

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