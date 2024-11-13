Может ли Трамп завершить войну в январе – Портников ответил

Журналист уверен, что сам факт переговорного процесса не означает остановки военных действий.

Дональд Трамп пока не президент Соединенных Штатов, он – избранный президент, и любое решение может принимать после января. Возможность прекращения огня в Украине больше зависит не от позиции Трампа, а от того, согласится ли на какие-либо условия Россия.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников, комментируя информацию The Economist, что 20 января 2025 года, дата инаугурации Трампа, может быть первым моментом для любого возможного прекращения огня.

"Нет никакого значения, какую дату прекращения огня будут объявлять Соединенные Штаты — ни до вступления Дональда Трампа в должность, ни после вступления Трампа в должность. Потому что имеет значение согласится ли с этой датой прекращения огня российская сторона. Если российская сторона может согласиться, Дональд Трамп обычно может рассчитывать на какое-либо урегулирование. Если российская сторона не согласится, то неважно, что будет говорить Трамп", – считает Портников.

Журналист резко заявил, что неважно, что "один человек, далекий от реальности, произносил на предвыборных митингах, чтобы вернуться в Белый дом".

По его мнению, сам факт разговора Трампа с Путиным – это победа Путина. Портников напомнил, что действующий президент США Джо Байден отказался разговаривать с российским диктатором после начала полномасштабного вторжения.

Аналогия с Вьетнамской войной

Журналист уверен, что сам факт переговорного процесса продолжает процесс военных действий. Также он привел историческую аналогию событий Вьетнамской войны 1959-1975 гг. между коммунистическим Северным Вьетнамом (поддерживаемым СССР и КНР) и Южным Вьетнамом (поддерживавым США).

"Договоренности по Вьетнаму привели к краху Южного Вьетнама. Был долгий переговорный процесс, одновременно шла война. Переговоры закончились перемирием. Затем Северный Вьетнам добил Южный Вьетнам при полном безразличии американского Конгресса. Тогдашний президент Джеральд Форд обращался к Конгрессу Соединенных Штатов с просьбой помочь Южному Вьетнаму. На что они ему сказали: "а уже все закончился", – напомнил Виталий Портников.

Ранее колумнист Макс Бут в The Washington Post рассказал, как Трамп может заставить Путина закончить войну.

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