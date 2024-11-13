Роскошный стиль жизни экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы: СМИ узнали, чем она владеет (фото)

Владимир и Татьяна Крупы владеют имуществом, которое включает в себя десятки земельных участков, домов и несколько автомобилей класса люкс.

У семьи эксголовы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы есть 10 земельных участков и 9 домов в селе Волица в Хмельницкой области, причем большинство этого имущества было приобретено в 2021-2022 годах.

Об этом говорится в расследовании hromadske.

Большинство домов семьи Татьяны Крупы у Волицы имеют площадь от 15 до 25 квадратных метров. Это имущество было приобретено для развития их бизнеса, поскольку семья является владельцами компании «Солар Инвест», специализирующейся на альтернативной энергетике.

Имущество Крупы

Солнечные панели, подобные тем, что семья Татьяны Крупы установила в Волице, также расположены в соседнем селе Соболевка, где они владеют 8 домами и 9 земельными участками. Компания «Солар Инвест», которая занимается альтернативной энергетикой, зарегистрирована в имении в Хмельницком, принадлежащем мужу Татьяны Крупы, Владимиру.

Имущество Крупы

Городская квартира Татьяны Крупы находится на улице Парковой, на берегу реки, рядом с городским парком. В этом же парке семья Крупов планировала построить ресторан, который должен открыться в конце 2024 года, но из-за определенных обстоятельств планы изменились.

Имущество Крупы

Семья Татьяны и Владимира Круп владеет значительным имуществом: 11 земельными участками в селе Моломолинцы, 2 — в селе Рудковцы, 6 — близ Слободки Рихтовской, 3 — в Москаловке и еще один в селе Адамовка. Также у Татьяны есть дом в Каменце-Подольском.

У их сына Александра есть участок в селе Карповцы и 7 участков в селе Шумовцы, на которых построено 5 домов. Кроме того, у него есть квартира по улице Институтской в Хмельницком.

Владимир Круп владеет двумя автомобилями Porsche Cayenne 2019 и 2024 годов выпуска, при этом последний не задекларирован. Александр имеет Audi Q7 2016 года, купленную в 2024 году, BMW X7 2022 года выпуска, а также Volkswagen Touareg 2013 года.

Напомним, Высший антикоррупционный суд арестовал часть имущества руководителя Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы , подозреваемой в незаконном обогащении.

22 октября президент Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК. Позже на сайте главы государства был опубликован указ о ликвидации МСЭКов.

На фоне скандала с МСЭК генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку.

Со своей стороны в СБУ отчитались, что с начала года объявили о подозрении 64 должностным лицам МСЭК и отменили более 4 тысяч выводов об инвалидности.

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