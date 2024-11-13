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Роскошный стиль жизни экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы: СМИ узнали, чем она владеет (фото)

Роскошный стиль жизни экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы: СМИ узнали, чем она владеет (фото)

Татьяна Крупа/Facebook

Владимир и Татьяна Крупы владеют имуществом, которое включает в себя десятки земельных участков, домов и несколько автомобилей класса люкс.

У семьи эксголовы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы есть 10 земельных участков и 9 домов в селе Волица в Хмельницкой области, причем большинство этого имущества было приобретено в 2021-2022 годах.

Об этом говорится в расследовании hromadske.

Большинство домов семьи Татьяны Крупы у Волицы имеют площадь от 15 до 25 квадратных метров. Это имущество было приобретено для развития их бизнеса, поскольку семья является владельцами компании «Солар Инвест», специализирующейся на альтернативной энергетике.

Имущество Крупы / ©
Имущество Крупы

Солнечные панели, подобные тем, что семья Татьяны Крупы установила в Волице, также расположены в соседнем селе Соболевка, где они владеют 8 домами и 9 земельными участками. Компания «Солар Инвест», которая занимается альтернативной энергетикой, зарегистрирована в имении в Хмельницком, принадлежащем мужу Татьяны Крупы, Владимиру.

Имущество Крупы / ©
Имущество Крупы

Городская квартира Татьяны Крупы находится на улице Парковой, на берегу реки, рядом с городским парком. В этом же парке семья Крупов планировала построить ресторан, который должен открыться в конце 2024 года, но из-за определенных обстоятельств планы изменились.

Имущество Крупы / ©
Имущество Крупы

Семья Татьяны и Владимира Круп владеет значительным имуществом: 11 земельными участками в селе Моломолинцы, 2 — в селе Рудковцы, 6 — близ Слободки Рихтовской, 3 — в Москаловке и еще один в селе Адамовка. Также у Татьяны есть дом в Каменце-Подольском.

У их сына Александра есть участок в селе Карповцы и 7 участков в селе Шумовцы, на которых построено 5 домов. Кроме того, у него есть квартира по улице Институтской в Хмельницком.

Владимир Круп владеет двумя автомобилями Porsche Cayenne 2019 и 2024 годов выпуска, при этом последний не задекларирован. Александр имеет Audi Q7 2016 года, купленную в 2024 году, BMW X7 2022 года выпуска, а также Volkswagen Touareg 2013 года.

Напомним, Высший антикоррупционный суд арестовал часть имущества руководителя Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы , подозреваемой в незаконном обогащении.

22 октября президент Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК. Позже на сайте главы государства был опубликован указ о ликвидации МСЭКов.

На фоне скандала с МСЭК генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку.

Со своей стороны в СБУ отчитались, что с начала года объявили о подозрении 64 должностным лицам МСЭК и отменили более 4 тысяч выводов об инвалидности.

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