Антикоррупционный суд арестовал часть имущества руководителя Хмельницкой МСЭК

Под арест попали наличные деньги в иностранной валюте, договоры купли-продажи земли, брендовые украшения, банковские карточки и гаджеты.

Высший антикоррупционный суд арестовал часть имущества руководителя Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении.

Об этом говорится в определении Высшего антикоррупционного суда.

Под арест попали наличные деньги в иностранной валюте, договоры купли-продажи земли, брендовые украшения, банковские карточки и гаджеты.

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ВАКС наложил арест на 3,17 миллиона долларов, 140 тысяч евро и 1,27 миллиона гривен, изъятых по месту жительства Татьяны Крупы. Также арестовали 93 тысячи долларов и 2 тысячи евро, которые нашли 3 октября в рабочем кабинете главы областной МСЭК.

Кроме наличных, суд арестовал и другое имущество:

документы по проектированию строительства пяти домов;

ноутбук, пять флеш-накопителей, телефон IPhone10;

две коробки с золотыми изделиями из желтого металла с белыми камнями;

распечатанные декларации Татьяны Крупы за 2021, 2022 и 2023 годы, проект ответа на Нацагентство по предотвращению коррупции, а также справки о выплате дивидендов.

Также ВАКС арестовал договоры купли-продажи земельных участков Татьяны Крупы и техническую документацию на земельные участки ее мужа, а также брендовые украшения, медицинскую документацию и банковские карты.

По решению суда аресты наложили на проектную документацию строительства-реконструкции дискоклуба в парке имени Чекмана и журналы выполненных работ.

Что предшествовало

ГБР заявило о разоблачении руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына Александра, занимающего руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области, на незаконном обогащении.

Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США, брендовые украшения и драгоценности. Также семье топ-чиновников принадлежат 30 объектов недвижимости, 9 автомобилей, недвижимое имущество за рубежом и т.д.

Правоохранители открыли уголовное производство по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы. В рабочем кабинете женщины обнаружили поддельные документы с перечнем людей и фиктивными диагнозами. Сотрудники ДБР задержали и сообщили о подозрении в незаконном обогащении Татьяне Крупе.

7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе в виде содержания под стражей до 3 декабря с возможностью внесения залога в 500 млн 1528 гривен. Ее адвокат Анжелика Моисеева подала апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева.

После избрания меры пресечения Татьяну Крупу содержат в киевском следственном изоляторе. Ее дело было передано в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Известно, что у Татьяны Крупы инвалидность, ее муж Владимир тоже. Кроме того, областная организация партии "Слуга Народа" сообщила в заявлении, инициирует отзыв Татьяны Крупы, которая была избрана депутатом от партии, но не является членом партии "Слуга Народа" по народной инициативе.

Напомним, сегодня, 22 октября, президент Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с МСЭК. Позже на сайте главы государства был опубликован указ о ликвидации МСЭКов.

На фоне скандала с МСЭК генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку.

Со своей стороны в СБУ отчитались, что с начала года объявили о подозрении 64 должностным лицам МСЭК и отменили более 4 тысяч выводов об инвалидности.

74 мужчинам отменили инвалидность из-за коррупции в Хмельницкой МСЭК

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