Короли и королевы МСЭК: кто гребет миллионы во время войны

Столько наличных в разных валютах, брендовых украшений и элитных автопарков вы не увидите даже в голливудских фильмах.

Короли и королевы МСЭК! Как оказалось, 18 из 25 глав областных МСЭК – официально миллионеры. Чиновникам, конечно, удается скрывать теневые доходы, однако даже из "скромных" официальных деклараций можно почерпнуть интересную информацию. А когда к "обычным" госслужащим приходят правоохранители с обысками, тогда хоть стой, хоть падай. Столько наличных в разных валютах, брендовых украшений и элитных автопарков вы не увидите даже в голливудских фильмах.

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Официальные миллионеры из МСЭК

"Королевам можно все", — этой надписью на ставшей уже мемом коробке можно охарактеризовать состояние руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. По итогам декларирования за 2023 год, она оказалась самой богатой среди своих коллег, возглавляющих или возглавлявших областные МСЭКи.

В частности, Крупа получила 661,5 тыс. грн. зарплаты, 166 тыс. грн. пенсии; другие ее доходы – чуть больше миллиона гривен. В банках чиновница хранила 678 тыс. грн, 15,5 тыс. долл., 32,5 тыс. евро; наличными – свыше 15 млн грн и 160 тыс. дол.

Более того, семье топ-чиновников принадлежит немалое состояние, элитная недвижимость и не только в Украине, с десяток автомобилей, ресторан и миллионы долларов на зарубежных счетах. Однако, если верить Государственному бюро расследований, которое подозревает Крупу в незаконном обогащении, декларация главы МСЭК Хмельнитчины слишком "бедная". По версии правоохранителей, в собственности Крупы – недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн. дол. Хотя никакого намека об этом в декларациях нет.

Крупа уже около месяца находится в киевском СИЗО. И здесь важно отметить, что она продолжает оставаться в должности главы областной МСЭК несмотря на уголовное преследование. Как сообщил "Главкому" собеседник в Хмельницком облсовете, по состоянию на 24 октября нет судебного постановления об отстранении Крупы от занимаемой должности. Поэтому право подписи главы МСЭК руководство совета возложило на врача-хирурга Юрия Бевзюка, долгое время являющегося членом указанного центра медико-социальной экспертизы.

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Второе место в рейтинге "Главкома" заняла Юлия Даниленко, которая с конца 2022 года работает главным врачом Винницкой областной МСЭК. Согласно ее е-декларации за прошлый год, чиновница получила 221,5 тыс. грн зарплаты. Но это только вершина айсберга. Остальные доходы декларантки составили 2,5 млн. грн.

Из интересного: Юлия и ее муж Сергей задекларировали 981 тыс. грн. доходов от ООО "Энера Винница". Фирма специализируется на торговле электроэнергией. По данным аналитической системы YouControl, "Энера Винница" входит в группу "Энергетический стандарт", которую контролирует российско-украинский бизнесмен Константин Григоришин, говорится на страницах "Главкома".

На банковских счетах руководительница МСЭК Виннитчины держала 1 млн грн и более 8,5 тыс. евро, наличными – 150 тыс. грн. Также семье Даниленко принадлежит здание площадью около 200 кв. м в Виннице, четыре квартиры общей площадью 225 кв. м в Виннице, 25 земельных участков общей площадью более 16 га.

В автопарке энергетика и врача – Tesla Model3, Mitsubishi Pajero и Mitsubishi Outlander. В декларации указано, что Tesla женщина приобрела всего 58,5 тыс. грн четыре года назад. То есть на момент покупки фактически новый автомобиль стоил всего 2000 дол. И это при том, что сейчас (уже четырехлетний) такой автомобиль стоит около 20 тысяч дол. Кроме этого, в течение 2024 года глава МСЭК Винницкой области активно дарила деньги – всего 3 млн грн. Имя счастливца, одаренного этими миллионами, чиновница не раскрыла.

В тройку самых богатых начальников областных МСЭК вошел также Владимир Решота из Львова. Его годовая зарплата составляет 499 тыс. грн, другие доходы – почти 4 млн. грн. Еще чиновник задекларировал 120 тыс. грн пенсии. В банках Решота хранит 458,5 тыс. грн, наличными – 252 тыс. грн, 15 тыс. долл., 8 тыс. евро.

Семья главы МСЭК Львовщины владеет тремя квартирами общей площадью почти 217 кв. м во Львове и тремя земельными участками общей площадью около 2 га. Есть у семьи и автомобиль Toyota Venza 2010 года выпуска стоимостью 226,5 тыс. грн. Во время войны, в 2023 году, Решота приобрел очередную квартиру площадью 80,6 кв. м во Львове. Ее стоимость составила около 4 млн грн. При этом жилье досталось должностному лицу по интересной схеме: он его получил на основании договора о переводе долга от гражданина Ивана Думича. Интересно, что же там задолжал Думич топ-чиновнику?

В целом же официальными миллионерами, кроме Крупы, Даниленко и Решоты, являются еще 15 главврачей областных МСЭК. Отдельного представления заслуживает еще один миллионер-мсековец из Закарпатья Юрий Веклинец. В прошлом году он отобразил "скромные" 378 тыс. грн зарплаты, 151 тыс. грн пенсии и 12,5 тыс. грн других доходов. Наличными чиновник отметил 220 тыс. грн и 20 тыс. дол.

Поздно вечером 21 октября местные СМИ Закарпатья сообщили, что глава областной медико-социальной экспертной комиссии Веклинец добровольно ушел с должности. Это выглядело странным, поскольку на хлебном месте он неподвижно сидел с сентября 2017 года. А увольняться решил именно в разгар "инвалидного" скандала. На следующий день, 22 октября, СБУ объяснила такую поспешность. Спецслужба сообщила: "На Закарпатье разоблачен глава областной МСЭК и три сообщника, которые за разные суммы взяток оформляли уклонистам инвалидность для снятия с военного учета":

"Служба безопасности системно противодействует угрозам государственной безопасности, в том числе тем, которые вредят обороноспособности страны. В том числе – активно отрабатывает факты злоупотреблений в системе МСЭК, которые крайне негативно влияют на мобилизационные процессы. Уже есть результаты и будем дальше максимально жестко противодействовать подобным позорным явлениям".

Так, среди прочего, СБУ разоблачила и прекратила деятельность 8 организованных преступных группировок, в которые входили представители МСЭК в разных регионах Украины.

На Закарпатье разоблачен глава областной МСЭК и трое его сообщников, которые за разные суммы взяток оформляли уклонистам инвалидность для снятия с военного учета.

Проверяется причастность главы областной МСЭК к функционированию преступной схемы.

Кроме того, СБУ проверяет факты незаконного получения инвалидности отдельными должностными лицами: на сегодняшний день эти проверки охватывают почти 2,4 тыс. таких лиц".

Источники "Главкома" в правоохранительных органах подтвердили: речь идет именно о Юрии Веклинце. Сейчас ему готовятся объявить подозрение.

В декларации за 2023 год уже бывшего главы МСЭК Закарпатья отмечено, что за прошлый год его пенсия составила 151 тыс. грн. Журналисты "Главкома" обратили внимание, что пенсионные выплаты экс-служащего выросли с 2021 года (в 2020 году он получил 80 тыс. грн, а в 2021 году – 96 тыс. грн). Это связано с тем, что Веклинец активно судился со Службой безопасности и Главным управлением Пенсионного фонда в Закарпатской области за перерасчет своей пенсии.

Самые "бедные" главы МСЭК

Официальные доходы еще шести глав областных МСЭК находятся в категории "400 тысяч+". Речь идет о главе МСЭК Ровенщины Ольге Смолярчук (409 тыс. грн – совокупные доходы), главе МСЭК Ивано-Франковской области Михаиле Кулайце (432 тыс. грн), руководительнице МСЭК Николаевщины Вере Беляковой (518 тыс. грн), руководителе МСЭК Волыни Василие Тимощуке (722 тыс. грн), руководителе МСЭК Сумщины Валентине Пьянтковской (821 тыс. грн) и руководителяе МСЭК Черниговщины Богдане Павлюке (877 тыс. грн).

Однако, как теперь доказывают правоохранители, верить декларациям чиновников – обманывать себя. Например, что показывает анализ состояния руководителя МСЭК Николаевщины? За 2023 год доходы Веры Беляковой – чуть более полумиллиона гривен (21 тыс. грн – пенсия и почти 497 тыс. грн – зарплата). Однако СБУ во время обысков обнаружила более 450 тыс. дол. Но это еще не все. Вишенкой на торте оказался… российский паспорт ее сына. Об этом сообщает СБУ в "Телеграме".

Более того, в 2023 году руководительница оформила себе и сыну вторую группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат. СБУ также выяснила, что чиновница в течение 2015-2023 годов отмечала в своих декларациях лишь официальные доходы на общую сумму чуть более 2 млн грн. Поэтому, чтобы скрыть нелегальные доходы, она оформила на своего сына три незадекларированные квартиры. Примечательно, что то, что сын главы МСЭК Николаевской области по паспорту – гражданин России, Вера Белякова и не скрывала. Чиновница спокойно декларировала эту информацию еще в 2015-2017 годах. Более того: ее муж Геннадий Максименко – также гражданин России.

Коррупция в ТЦК

А там, где МСЭК – там и ТЦК.

"Обычное одеяло на обычной кровати чиновника Голосеевского ТЦК. А еще обычная коробка для обуви его коллеги из того же ТЦК", – именно так описал журналист Константин Андриюк фото, которые вы сейчас видите. Как оказалось, у главы ВВК Голосеевского ТЦК дома работники ГБР обнаружили 300 тыс. дол. И это только дома, и это только первый обыск, уверяет журналист.

Правоохранители подозревают работников Голосеевского РТЦК Киева в помощи с уклонением от мобилизации тысячам военнообязанных. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, работники РТЦК, а также глава военно-врачебной комиссии этого же района, создали преступную группу, предоставлявшую "услуги" мужчинам, не желавшим проходить военную службу.

В ходе обысков у фигурантов были изъяты документы и записи, которые могут свидетельствовать о фактах незаконного снятия с военного учета и уклонения от мобилизации тысяч военнообязанных. Как оказалось, 40% проходивших комиссию в Голосеевском районе Киева в 2023 году – непригодны.

Фигурантам сообщили о подозрении в организации, исполнительстве и пособничестве, просьбе и получении ими неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, что связано с вымогательством. Суд просят избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сообщается, что параллельно в этом же военкомате обнаружили еще двух работников, которые вносили в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов фальшивые данные, позволявшие уклоняться от военной службы и уехать за границу.

"Отмазывали" от призыва

А в Виннице офицер ТЦК с приспешниками "отмазывал" мужчин от призыва! Правоохранители провели обыски в Винницком объединенном ГТЦК и СП и по месту жительства участников преступной группы. Были обнаружены и изъяты записи с "черной бухгалтерией", списки военнообязанных мужчин, поддельные медицинские справки, а также деньги в разной валюте на общую сумму более 300 тыс. грн.

Главным в этой преступной организации оказался офицер Винницкого отделения призыва ТЦК. В его банду входили еще два члена военно-врачебной комиссии – травматолог и хирург. Офицер подыскивал желающих избежать призыва и получал деньги от "клиентов". Схема банальная, но действенная и прибыльная. С одного "клиента" дельцы получали по 4 000 дол. За эти деньги "клиентам" придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы. Такая схема позволяла не только признавать "клиентов" непригодными для военной службы, но и уезжать за границу.

Но и это не все "хорошие дела", которыми занимались "хорошие" военные и медики. Дополнительные деньги главный делец зарабатывал еще и тем, что исключал заказчиков из электронной системы учета мужчин, которым выдана повестка, и которые обязаны явиться в ТЦК для прохождения медкомиссии. Такая услуга стоила для "клиентов" еще 1500 дол. Интересно, что официального доступа к этой системе у офицера не было.

Служащие отстранены от занимаемых должностей. Всем фигурантам грозит до 9 лет лишения свободы.

МСЭК – конец?

Напомним, что 22 октября состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение о проведении полного аудита пенсий и других начислений должностных лиц, которые могли "организовать" себе инвалидность. Глава СБУ сообщил, что с коррупцией в МСЭК они борются давно. И с начала этого года подозрения получили 64 чиновника этих комиссий, девять человек уже осуждены. К тому же отменено более 4000 фиктивных выводов об инвалидности.

Зеленский 22 октября издал указ, согласно которому до 31 декабря 2024 года в Украине должны быть ликвидированы все медико-социальные экспертные комиссии. Ну а тем временем сразу после завершения СНБО с заявлением выступил и министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он сообщил, что уже начались первые увольнения топ-чиновников.

Впрочем, сам Ляшко заявил на пресс-конференции в Киеве 23 октября, что не намерен подавать в отставку из-за ситуации вокруг работы медико-социальных экспертных комиссий, а на вопрос журналистов, ощущает ли он политическую ответственность за скандалы в этих комиссиях, министр указал, что "его нет в вертикали МСЭК", он не назначает и не увольняет руководителей комиссий, а Минздрав является регулятором.

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