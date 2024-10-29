Королі та королеви МСЕК: хто гребе мільйони під час війни

Стільки готівки в різних валютах, брендових прикрас та елітних автопарків ви не побачите навіть у голлівудських фільмах.

Королі та королеви МСЕК! Як виявилось, 18 із 25 голів обласних МСЕК – офіційно мільйонери. Посадовцям, звичайно, вдається приховувати тіньові доходи, проте навіть зі "скромних" офіційних декларацій можна почерпнути цікаву інформацію. А коли до "звичайних" держслужбовців приходять правоохоронці з обшуками, тоді хоч стій, хоч падай. Стільки готівки в різних валютах, брендових прикрас та елітних автопарків ви не побачите навіть у голлівудських фільмах.

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Офіційні мільйонери з МСЕК

"Королевам можна все", – цим надписом на коробці, що став уже мемом, можна охарактеризувати статки керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. За підсумками декларування за 2023 рік, вона виявилася найбагатшою серед своїх колег, які очолюють чи очолювали обласні МСЕКи.

Зокрема, Крупа отримала 661,5 тис. грн зарплати, 166 тис. грн пенсії; інші її доходи – трохи більше мільйона грн. У банках посадовиця зберігала 678 тис. грн, 15,5 тис. дол., 32,5 тис. євро; готівкою – понад 15 млн грн і 160 тис. дол.

Ба більше, родині топчиновників належать чималі статки, елітна нерухомість і не тільки в Україні, з десяток автівок, ресторан і мільйони доларів на закордонних рахунках. Проте, якщо вірити Державному бюро розслідувань, яке підозрює Крупу в незаконному збагаченні, декларація голови МСЕК Хмельниччини є занадто "бідною". За версією правоохоронців, у власності Крупи – нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн дол. Хоча жодного натяку про це в деклараціях нема.

Крупа вже близько місяця перебуває в київському СІЗО. І тут важливо зазначити, що вона й надалі продовжує перебувати на посаді голови обласної МСЕК попри кримінальне переслідування. Як повідомив "Главкому" співрозмовник у Хмельницькій облраді, станом на 24 жовтня немає судової ухвали про відсторонення Крупи від займаної посади. Тому право підпису голови МСЕК керівництво ради поклало на лікаря-хірурга Юрія Бевзюка, який тривалий час є членом вказаного центру медико-соціальної експертизи.

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Друге місце в рейтингу "Главкома" посіла Юлія Даниленко, яка від кінця 2022 року працює головним лікарем вінницької обласної МСЕК. Згідно з її е-декларацією за минулий рік, чиновниця отримала 221,5 тис. грн зарплати. Але це лише вершина айсберга. Інші доходи декларантки склали 2,5 млн грн.

Із цікавого: Юлія та її чоловік Сергій задекларували 981 тис. грн доходів від ТОВ "Енера Вінниця". Фірма спеціалізується на торгівлі електроенергією. За даними аналітичної системи YouControl, "Енера Вінниця" входить до групи "Енергетичний стандарт", яку контролює російсько-український бізнесмен Костянтин Григоришин, йдеться на сторінках "Главкома".

На банківських рахунках керівниця МСЕК Вінниччини тримала 1 млн грн і понад 8,5 тис. євро, готівкою – 150 тис. грн. Також сім’ї Даниленків належить будинок площею майже 200 кв. м у Вінниці, чотири квартири загальною площею 225 кв. м у Вінниці, 25 земельних ділянок загальною площею понад 16 га.

В автопарку енергетика та лікарки – Tesla Model3, Mitsubishi Pajero та Mitsubishi Outlander. У декларації вказано, що Tesla жінка придбала всього за 58,5 тис. грн чотири роки тому. Тобто на момент купівлі фактично новий автомобіль коштував усього 2 000 дол. І це при тому, що зараз (уже чотирирічний) такий автомобіль коштує близько 20 тис. дол. Крім цього, протягом 2024 року голова МСЕК Вінниччини активно дарувала гроші – всього 3 млн грн. Ім’я щасливця, обдарованого цими мільйонами, посадовиця не розкрила.

До трійки найзаможніших начальників обласних МСЕК увійшов також Володимир Решота зі Львова. Його річна зарплата становить 499 тис. грн, інші доходи – майже 4 млн грн. Ще посадовець задекларував 120 тис. грн пенсії. У банках Решота зберігає 458,5 тис. грн, готівкою – 252 тис. грн, 15 тис. дол., 8 тис. євро.

Сім’я голови МСЕК Львівщини володіє трьома квартирами загальною площею майже 217 кв. м у Львові і трьома земельними ділянками загальною площею майже 2 га. Є у сім’ї й автомобіль Toyota Venza 2010 року випуску вартістю 226,5 тис. грн. Під час війни, 2023 року, Решота придбав чергову квартиру площею 80,6 кв. м у Львові. Її вартість становила майже 4 млн грн. При цьому житло дісталося посадовцю за цікавою схемою: він його отримав на підставі договору про переведення боргу від громадянина Івана Думича. Цікаво, що ж там заборгував Думич топчиновнику?

Загалом же офіційними мільйонерами, окрім Крупи, Даниленко та Решоти, є ще 15 головлікарів обласних МСЕК. Окремого представлення заслуговує ще один мільйонер-мсеківець із Закарпаття Юрій Веклинець. Торік він відобразив "скромні" 378 тис. грн зарплати, 151 тис. грн пенсії і 12,5 тис. грн інших доходів. Готівкою посадовець зазначив 220 тисяч грн і 20 тис. дол.

Пізно ввечері 21 жовтня місцеві ЗМІ Закарпаття повідомили, що голова обласної медико-соціальної експертної комісії Веклинець добровільно пішов із посади. Мало це дивний вигляд, оскільки на хлібному місці він непорушно сидів від вересня 2017 року. А звільнятися вирішив саме в розпал "інвалідного" скандалу. Наступного дня, 22 жовтня, СБУ пояснила таку поспішність. Спецслужба повідомила: "На Закарпатті викрито голову обласної МСЕК і трьох спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку":

"Служба безпеки системно протидіє загрозам державній безпеці, зокрема тим, які шкодять обороноздатності країни. В тому числі – активно відпрацьовує факти зловживань у системі МСЕК, які вкрай негативно впливають на мобілізаційні процеси. Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам.

Так, серед іншого, СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.

На Закарпатті викрито голову обласної МСЕК і трьох його спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку.

Перевіряється причетність голови обласної МСЕК до функціонування злочинної схеми.

Крім того СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями: на сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тис. таких осіб".

Джерела "Главкома" у правоохоронних органах підтвердили: йдеться саме про Юрія Веклинця. Наразі йому готуються оголосити підозру.

У декларації за 2023 рік вже колишнього голови МСЕК Закарпаття зазначено, що за минулий рік його пенсія сягнула 151 тис. грн. Журналісти "Главкома" звернули увагу, що пенсійні виплати експосадовця зросли від 2021 року (2020 року він отримав 80 тис. грн, а 2021 року – 96 тис. грн). Це пов’язано з тим, що Веклинець активно судився зі Службою безпеки та Головним управлінням Пенсійного фонду в Закарпатській області за перерахунок своєї пенсії.

"Найбідніші" голови МСЕК

Офіційні доходи ще шістьох голів обласних МСЕК перебувають у категорії "400 тисяч+". Йдеться про очільницю МСЕК Рівненщини Ольгу Смолярчук (409 тис. грн сукупні доходи), голову МСЕК Івано-Франківщини Михайла Кулайця (432 тис. грн), керівницю МСЕК Миколаївщини Віру Бєлякову (518 тис. грн), керівника МСЕК Волині Василя Тимощука (722 тис. грн), керівницю МСЕК Сумщини Валентину П’янтківську (821 тис. грн) й очільника МСЕК Чернігівщини Богдана Павлюка (877 тис. грн).

Проте, як тепер доводять правоохоронці, вірити деклараціям чиновників – себе дурити. Наприклад, що показує аналіз статків керівниці МСЕК Миколаївщини? За 2023 рік доходи Віри Бєлякової – трохи більше пів мільйона гривень (21 тис. грн – пенсія і майже 497 тис. грн – зарплата). Однак, СБУ під час обшуків виявила понад 450 тис. дол. Але і це ще не все. Вишенькою на торті виявився… російський паспорт її сина. Про це повідомляє СБУ в "Телеграмі".

Ба більше, 2023 року керівниця оформила собі та сину другу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат. СБУ також з’ясувала, що посадовиця протягом 2015-2023 років зазначала у своїх деклараціях лише офіційні прибутки на загальну суму трохи більше як 2 млн грн. Тому, щоб приховати нелегальні доходи, вона оформила на свого сина три незадекларовані квартири. Примітно, що про те, що син голови МСЕК Миколаївщини за паспортом – громадянин Росії, Віра Бєлякова і не приховувала. Чиновниця спокійно декларувала цю інформацію ще 2015-2017 років. Ба, більше: її чоловік Геннадій Максименко – також громадянин Росії.

Корупція в ТЦК

А там де МСЕК – там і ТЦК.

"Звичайна ковдра на звичайному ліжку посадовця Голосіївського ТЦК. А ще звичайна коробка для взуття його колеги з того ж ТЦК", – саме так описав журналіст Костянтин Андріюк фото, які ви зараз бачите. Як виявилось, у голови ВЛК Голосіївського ТЦК вдома працівники ДБР знайшли 300 тис. дол. І це лише вдома, і це лише перший обшук, запевняє журналіст.

Правоохоронці підозрюють працівників Голосіївського РТЦК Києва у допомозі з ухиленням від мобілізації тисячам військовозобов’язаних. Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району, створили злочинну групу, що надавала "послуги" чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу.

Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов’язаних. Як виявилось, 40% тих, хто проходив комісію у Голосіївському районі Києва 2023 року, – непридатні.

Фігурантам повідомили про підозру в організації, виконавстві та пособництві, проханні та одержанні ними неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, що поєднано з вимаганням. Суд просять обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Повідомляється, що паралельно в цьому ж військкоматі виявили ще двох працівників, які вносили до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів фальшиві дані, які дозволяли ухилятись від військової служби та виїхати за кордон.

"Відмазували" від призову

А у Вінниці офіцер ТЦК з поплічниками "відмазував" чоловіків від призову! Правоохоронці провели обшуки у Вінницькому об’єднаному МТЦК та СП та за місцем проживання учасників злочинної групи. Було виявлено та вилучено записи із "чорною бухгалтерією", списки військовозобов'язаних чоловіків, підроблені медичні довідки, а також гроші у різній валюті на загальну суму понад 300 тис. грн.

Головним у цій злочинній організації виявився офіцер Вінницького відділення призову ТЦК. До його банди входили ще двоє членів військово-лікарської комісії – травматолог та хірург. Офіцер підшуковував охочих уникнути призову та отримував гроші від "клієнтів". Схема банальна, але дієва та прибуткова. З одного "клієнта" ділки отримували по 4 000 дол. За ці гроші "клієнтам" вигадували діагнози та готували відповідні документи. Така схема дозволяла не лише визнавати "клієнтів" непридатними для військової служби, а й виїжджати за кордон.

Але і це не всі "хороші справи", якими займалися "добрі" військові та медики. Додаткові гроші головний ділок заробляв ще й тим, що виключав замовників з електронної системи обліку чоловіків, яким видана повістка, і які зобов’язані з’явитися до ТЦК для проходження медкомісії. Така послуга коштувала для "клієнтів" ще 1 500 дол. Цікаво, що офіційного доступу до цієї системи офіцер не мав.

Службовці відсторонені від займаних посад. Всім фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі.

МСЕК – кінець?

Нагадаємо, що 22 жовтня відбулось засідання РНБО, на якому було ухвалене рішення з проведення повного аудиту пенсій та інших нарахувань посадовців, які могли "організувати" собі інвалідність. Голова СБУ повідомив, що з корупцією у МСЕК вони борються давно. І від початку цього року підозри отримали 64 посадовці цих комісій, дев’ятьох осіб вже засуджено. До того ж скасовано понад 4 000 фіктивних висновків про інвалідність.

Зеленський 22 жовтня видав указ, згідно з яким, до 31 грудня 2024 року в Україні мають бути ліквідовані всі медико-соціальні експертні комісії. Ну а тим часом одразу по завершенню РНБО з заявою виступив і міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він повідомив, що вже почалися перші звільнення топчиновників.

Втім, сам Ляшко заявив на пресконференції в Києві 23 жовтня, що не має наміру подавати у відставку через ситуацію навколо роботи медико-соціальних експертних комісій, а на запитання журналістів, чи відчуває він політичну відповідальність за скандали у цих комісіях, міністр вказав, що "його немає у вертикалі МСЕК", він не призначає та не звільняє очільників комісій, а МОЗ є регулятором.

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