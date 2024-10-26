Стало відомо, чи можна конфіскувати статки керівників МСЕК

Конфіскувати статки очільників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) неможливо, за противоправні дії їм загрожує лише стаття про недостовірне декларування.

Про це повідомив у етері телемарафону голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик.

“Відповідно до діючого законодавства, представників МСЕК можна притягнути до відповідальності лише за недостовірне декларування. Є ще два інших елементи – це незаконне збагачення і необґрунтовані активи, як елементи фінансового контролю”, – сказав він.

Для притягнення керівників МСЕК до відповідальності за незаконне збагачення та необґрунтовані активи потрібно внести зміни до Кримінального та Цивільно-процесуального кодексів. НАЗК вже працює над цими змінами. Також зазначено, що до 2023 року працівники МСЕК не подавали декларацій про свої майно та доходи.

Стаття 366-2 ККУ "Декларування недостовірної інформації" передбачає покарання у вигляді штрафу від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів, громадських робіт на 150-240 годин, обмеження або позбавлення волі на строк до двох років, а також позбавлення права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що буде з МСЕК після ліквідації, та де можливо буде отримати довідки.

Читайте також: