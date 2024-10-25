В одній області України посилюють мобілізацію

У Чернігівській області вживаються заходи для посилення мобілізації. Вони триватимуть до перемоги України.

Про це начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив на брифінгу, повідомляє "Суспільне Чернігів".

Чаус сказав, що незадоволений рівнем мобілізації в області.

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"На сьогодні я не задоволений рівнем мобілізації і ми вживаємо заходів щодо її збільшення", – заявив очільник Чернігівської ОВА.

За його словами, посилені мобілізаційні заходи триватимуть до перемоги України.

"Ми маємо зробити все, щоб, по-перше, дати можливість відпочити тим нашим підрозділам, які вже довго воюють в найактивнішій фазі. По-друге, – щоб ворог бачив, що у нас є армія, яка готова і буде давати відсіч", – пояснив Чаус.

До слова, експерти розповіли ТСН.ua, якими можуть бути найближчі сценарії мобілізації в Україні.

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