Скільки людей може призвати Україна: демографиня про мобілізаційний ресурс

Мобілізаційний ресурс України оцінюють від 2-3 до 5 мільйонів людей.

Мобілізаційний ресурс України становить близько 3-5 мільйонів чоловіків віком від 25 до 60 років.

Таку оцінку дає старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко, передає "Київ 24".

Приблизно чисельність населення України на підконтрольних територіях оцінюється у трохи більше 31 мільйона людей. Щодо мобілізаційного ресурсу – тут надаються лише приблизні оцінки, каже Ткаченко.

"Називають різні оцінки у різних джерелах. Було кілька спроб (підрахунку – Ред.). Недержавні аналітичні центри робили такі розрахунки. Називаються цифри від 2-3 до 5 мільйонів людей. Це підрахунок саме чоловіків віком від 25 до 60 років", – каже демографиня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наразі в Україні зниження мобілізаційного віку і мобілізація з 18 років не передбачається.

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