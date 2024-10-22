Штурм - справа молоді, а не літніх чоловіків: військовий про зниження мобілізаційного віку

Важливе те, що відбувається на полі бою.

Воювати на фронті повинні молоді громадяни України. Особливо добре це показує ситуація на полі бою.

Таку думку висловив в коментарі ТСН.ua командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" бригади "Рубіж" Андрій Отченаш.

За словами військового, дискусії у суспільстві щодо можливого зниження мобілізаційного віку від 25 до 18 років - це добре. Втім, важливим є те, що відбувається на полі бою.

"Ситуація на полі бою показує, що воювати мають молоді, - це справа пасіонарної енергії, а не стриманості, який дає вік старшого покоління. Штурм - справа агресивної молоді, а не повільних чоловіків середнього та похилого віку. Молодь це про здоров'я, азарт і бажання перемагати - саме те, що потрібно нам зараз", висловився Андрій Отченаш.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив важливі критерії бронювання від мобілізації. Зокрема, з його слів, критерієм для цього не може бути професія.

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