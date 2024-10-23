Військові КНДР в Україні: у НАТО зробили заяву

Агресорка Росія посилить ескалацію, якщо відправить воювати проти України військових із Північної Кореї.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалоном.

Політик наголосив, що наразі Альянс нібито не має інформації, яка б офіційно підтверджувала участь північнокорейських військових на війні.

"Це була б... значна ескалація. На цей момент я не можу це підтвердити. Крім того, ми отримаємо останні новини з Південної Кореї на початку наступного тижня", - наголосив Рютте.

Зауважимо, що Рютте спілкувався з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем. З його слів, Сеул відправить експертів на брифінг до Північноатлантичної ради на початку наступного тижня. Після цього стане справді відомо, чи КНДР підтримує Росію у війні проти України.

Нагадаємо, у КНДР вперше зробили заяву щодо відправлення своїх військ на війну проти України. Пхеньян назвав це "безпідставними стереотипними чутками".

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