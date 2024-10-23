Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Росіяни втратили ще 9 танків та понад 50 артсистем

Станом на ранок 23 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 683 040 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1460 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 683040 (+1460) осіб,

танків ‒ 9088 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 18229 (+30) од,

артилерійських систем – 19674 (+51) од,

РСЗВ – 1234 (+0) од,

засоби ППО ‒ 981 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17489 (+85),

крилаті ракети ‒ 2625 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27217 (+106) од,

спеціальна техніка ‒ 3509 (+10).

Як повідомлялося, за дев'ять місяців 2024-го ЗСУ знищили 10 373 артилерійські системи росіян. Втім, "найчорнішим днем" для армії РФ стало 22 вересня. За даними Генштабу України, в цей день було знищено 81 ворожу артсистему.

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