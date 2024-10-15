"Найчорніший день" для армії РФ: в Міноборони України назвали дату

За 9 місяців 2024 року ворог втратив 144 артбригади вартістю 8 млрд доларів США
За дев'ять місяців поточного року Сили оборони України знищили 10 373 артилерійські системи російських загарбників, але "найчорнішим днем" для армії РФ стало 22 вересня. За даними Генштабу ЗСУ, в цей день українські захисники знищили 81 ворожу артсистему.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
В оборонному відомстві пояснили, що 1 артилерійський дивізіон – це 18 артилерійських стволів, артбригада – 72 артустановки. Отже, в період від 1 січня до 1 жовтня 2024 року Сили оборони умовно скоротили ворожу армію на 144 артбригади.
Вартість артилерійського озброєння окупантів, яке вдалося знищити цьогоріч, становить понад 8 млрд доларів.
"Це приблизна цифра, яка ґрунтується на інформації з відкритих джерел і середніх цінах на озброєння та військову техніку (ОВТ) на світовому ринку. Таким чином, знищені або виведені з ладу без перспективи відновлення ворожі САУ, гаубиці та гармати – можливо, найдорожчий металобрухт у світі", – зазначили у Міноборони.
Кремлівський режим щороку витрачає на війну шалені кошти. Для порівняння, за 8 млрд доларів, які завдяки Силам оборони стали металобрухтом, в Росії могли б побудувати 13 сучасних стадіонів або 18 лікарень, оснащених новітньою лікувально-діагностичною апаратурою.
Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на 14 жовтня склали 670 190 осіб.
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