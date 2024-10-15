"Самый черный день" для армии РФ: в Минобороны Украины назвали дату

За девять месяцев текущего года Силы обороны Украины уничтожили 10 373 артиллерийские системы российских захватчиков, но самым "черным днем" для армии РФ стало 22 сентября. По данным Генштаба ВСУ, в этот день украинские защитники уничтожили 81 вражескую артсистему.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

В оборонном ведомстве объяснили, что 1 артиллерийский дивизион – это 18 артиллерийских стволов, артбригада – 72 артустановки. Итак, в период с 1 января по 1 октября 2024 года Силы обороны условно сократили вражескую армию на 144 артбригады.

Стоимость артиллерийского вооружения окупантов, которое удалось уничтожить в этом году, составляет более 8 млрд долларов.

"Это приблизительная цифра, которая основывается на информации из открытых источников и средних ценах на вооружение и военную технику (ОВТ) на мировом рынке. Таким образом, уничтоженные или выведенные из строя без перспективы восстановления вражеские САУ, гаубицы и пушки — это, возможно, самый дорогой металлолом мире", – отметили в Минобороны.

Кремлевский режим ежегодно тратит на войну сумасшедшие средства. Для сравнения, за 8 млрд долларов, которые благодаря Силам обороны стали металлоломом, в России могли бы построить 13 современных стадионов или 18 больниц, оснащенных новейшей лечебно-диагностической аппаратурой.

Напомним, общие боевые потери российских оккупантов на 14 октября составили 670 190 человек.

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