Потери оккупантов перевалили за 670 тысяч

Захватчиков стало меньше на нашей земле.

Общие боевые потери российских оккупантов на 14 октября составили 670 190 человек. За прошедшие сутки уничтожено еще 1260 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

танков – 8975 (+4)

боевых бронированных машин – 17895 (+19)

артиллерийских систем – 19421 (+11)

РСЗО — 1231

средств ПВО – 978

самолетов — 369

вертолетов — 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17009 (+17)

крылатых ракет — 2619

кораблей и катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 26622 (+38)

специальной техники — 3437 (+2)

Ранее аналитики сообщили, что российские захватчики возобновили наступательные действия на границе Донецкой и Запорожской областей и добились там некоторых тактических успехов. Однако пока это не выглядит частью масштабных оперативных наступательных усилий.

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