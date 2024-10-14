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Втрати окупантів перевалили за 670 тисяч

Втрати окупантів перевалили за 670 тисяч

Російські окупанти / Фото: Associated Press

Загарбників стало менше на нашій землі.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 14 жовтня склали 670 190 осіб.Протягом минулої доби знищено ще 1260 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

  • танків - 8975 (+4) 
  • бойових броньованих машин - 17895 (+19) 
  • артилерійських систем - 19421 (+11) 
  • РСЗВ - 1231 
  • засобів ППО - 978 
  • літаків - 369
  • гелікоптерів - 329 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17009 (+17)
  • крилатих ракет - 2619 
  • кораблів та катерів - 28 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 26622 (+38) 
  • спеціальної техніки - 3437 (+2)

Раніше аналітики повідомили, що російські загарбники відновили наступальні дії на межі Донецької та Запорізької областей і досягли там деяких тактичних успіхів. Однак, поки це не виглядає частиною масштабних оперативних наступальних зусиль. 

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