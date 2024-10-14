Втрати окупантів перевалили за 670 тисяч

Загальні бойові втрати російських окупантів на 14 жовтня склали 670 190 осіб.Протягом минулої доби знищено ще 1260 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

танків - 8975 (+4)

бойових броньованих машин - 17895 (+19)

артилерійських систем - 19421 (+11)

РСЗВ - 1231

засобів ППО - 978

літаків - 369

гелікоптерів - 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17009 (+17)

крилатих ракет - 2619

кораблів та катерів - 28

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 26622 (+38)

спеціальної техніки - 3437 (+2)

Раніше аналітики повідомили, що російські загарбники відновили наступальні дії на межі Донецької та Запорізької областей і досягли там деяких тактичних успіхів. Однак, поки це не виглядає частиною масштабних оперативних наступальних зусиль.

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