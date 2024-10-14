Чи збив F-16 російський Су-34: думка експерта

Збиття російського Су-34 майже не вплине на можливості окупантів скидати КАБи.

ЗСУ з винищувача F-16 вперше збили російський літак Су-34, який скидав керовані авіаційні бомби (КАБ) і це позбавить окупантів певних можливостей.

Таку думку висловив "24 Каналу" авіаційний експерт Богдан Долінце. Він зазначив, що росіяни не зможуть скидати КАБи на ту відстань, на яку розраховували.

З його слів, зважаючи на можливості F-16, він справді міг збити цей російський літак. Хоч Су-34 не є багатоцільовим, він має єдине призначення як ударний літак-бомбардувальник з обмеженими можливостями самозахисту та виявлення повітряних цілей. Тобто радар в такому літаку ефективно працює на відстані 90 км, а у F-16 – 150 км.

"Це дозволяє виявити Су-34 ще до того, як він зможе побачити F-16, здійснити пуск та відлетіти в безпечну відстань непоміченим. Оскільки Су-34 побачить ракету на відстані до 90 км, це ускладнить можливість відхилитись або вийти з зони ураження", - пояснив ситуацію експерт.

Раніше в Інституті війни повідомили, що українські військові, використовуючи винищувачі F-16, ймовірно, знищили російський бомбардувальник Су-34 разом з екіпажем.

12 жовтня російський військовий блогер підтвердив втрату літака Су-34, але не надав подробиць про інцидент. Інший блогер, тісно пов'язаний із російською авіацією, повідомив про загибель екіпажу Су-34, проте заперечував зв'язок цієї втрати з діями України.

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