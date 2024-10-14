Сбил ли F-16 российский Су-34: мнение эксперта

Сбитие российского Су-34 почти не повлияет на возможности оккупантов сбрасывать КАБы.

ВСУ с истребителя F-16 впервые сбили российский самолет Су-34, сбрасывавший управляемые авиационные бомбы (КАБ) и это лишит оккупантов определенных возможностей.

Такое мнение высказал "24 каналу" авиационный эксперт Богдан Долинце. Он отметил, что россияне не смогут сбрасывать КАБы на то расстояние, на которое рассчитывали.

По его словам, учитывая возможности F-16, он действительно мог сбить этот российский самолет. Хотя Су-34 не многоцелев, он имеет единственное назначение как ударный самолет-бомбардировщик с ограниченными возможностями самозащиты и выявление воздушных целей. То есть радар в таком самолете эффективно работает на расстоянии 90 км, а у F-16 – 150 км.

"Это позволяет обнаружить Су-34 еще до того, как он сможет увидеть F-16, совершить пуск и улететь в безопасное расстояние незамеченным. Поскольку Су-34 увидит ракету на расстоянии до 90 км, это усложнит возможность отклониться или выйти из зоны поражения", – объяснил ситуацию эксперт.

Ранее в Институте войны сообщили, что украинские военные, используя истребители F-16, предположительно уничтожили российский бомбардировщик Су-34 вместе с экипажем.

12 октября российский военный блогер подтвердил потерю самолета Су-34, но не предоставил подробностей об инциденте. Другой блогер, тесно связанный с российской авиацией, сообщил о гибели экипажа Су-34, однако отрицал связь этой потери с действиями Украины.

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