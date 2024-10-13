Гороскоп на 14 октября для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит вспоминать обиды

День, когда можно продолжать работу над уже начатыми проектами, особенно если они – так или иначе – касаются творчества.

Для новых начинаний, даже если они давно планировались именно на это время, время неблагоприятно. В отношениях с близкими людьми не стоит вспоминать обиды, давно ушедшие в прошлое: восстановить справедливость, даже если она была нарушена, все равно не удастся, а вот испортить отношения можно будет легко.

Овен

Работа над важным проектом сегодня успехом не увенчается, поэтому желательно довести до ума мелкие и незначительные дела, которые, тем не менее, необходимо закончить вовремя.

Телец

Возможно повторение ситуации – как профессиональной, так и личной, которая однажды уже имела место быть: она дана для того, чтобы извлечь необходимый опыт и впредь не повторять старых ошибок.

Близнецы

Не стоит ссориться с родными и друзьями по пустякам, в противном случае легко можно лишиться их хорошего отношения, а вместе с ним, и тыла, который помогает во время кризисных житейских ситуаций.

Рак

Если вы давно собирались поговорить с начальством о повышении заработной платы, можете считать, что ваше время пришло: сегодня оно – как никогда – будет готово пойти вам навстречу.

Лев

В отношениях с окружающими вас людьми нельзя занимать не свойственную вам позицию Пятачка, который перед всеми извиняется: уверенность в себе – как у Винни-Пуха – поможет с успехом решить все возникшие вопросы.

Дева

Главное в этот день – отказаться от воспоминаний, которые вызывают не самые приятные ощущения: они уже не имеют над вами власти, поэтому не позволяйте им тянуть из вас энергию, необходимую для жизни и работы.

Весы

День, когда не стоит с кем-либо спорить и, уж тем более, что-либо доказывать: убедить противоположную сторону в своей правоте все равно не удастся, а вот к серьезному конфликту привести может.

Скорпион

Над решением, перед необходимостью которого поставит вас жизнь, необходимо хорошо подумать – первый попавшийся вариант, скорее всего, окажется ошибочным, поэтому не стоит на нем останавливаться.

Стрелец

День, когда представителям вашего знака могут проявить одно из главных своих качеств: щедрость: благодарность человека, которого она коснется, не будет иметь пределов, что станет для вас приятным сюрпризом.

Козерог

Обязательно дайте кому-то из окружающих совет, о котором он вас попросит: ваша практичность и умение трезво смотреть на вещи поможет ему правильно поступить в довольно непростой житейской ситуации.

Водолей

Отложите любые профессиональные дела на другой день, нынешний же лучше посвятить наведению порядка в документах: хаос, который у вас в них царит, скоро не даст возможности найти нужную бумагу в нужное время.

Рыбы

Воспользуйтесь даром отличать правду от лжи, которым наградят вас звезды сегодня: он позволит не дать обмануть себя людям, которые такие образом решили добиться от вас решения в свою пользу.

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