Китай развернул большие военные учения у Тайваня

Китайские военные начали новый этап учений у Тайваня, сообщив, что это является предупреждением "силам, поддерживающим независимость Тайваня".

Об этом пишет Reuters.

Учения, проходящие в Тайванском проливе и в окрестных регионах, в частности к северу, югу и востоку от острова, не имеют четко определенной даты завершения, что вызвало критику со стороны Тайбэя.

По данным командования китайской армии, маневры под названием "Joint Sword-2024B" служат "предупреждением сепаратистам" и являются необходимой мерой по защите государственного суверенитета и национального единства Китая.

На карте, опубликованной КНР, обозначены девять зон вокруг Тайваня, где проходят учения: несколько на восточном и западном побережьях острова, а также рядом с подконтрольными Тайваню островами у китайского побережья.

Китайские военные корабли и самолеты приближаются к Тайваню с разных сторон, сосредотачиваясь на боевых патрулях и блокировке важных портов. В то же время Тайвань считает эти действия "серьезными провокациями", подрывающими стабильность в регионе.

Напомним, министр обороны Китая Дун Цзюнь на форуме по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре 2 июня заявил, что "вооруженные силы КНР готовы использовать силу для предотвращения независимости Тайваня". В своем заявлении Дун Цзюнь также возмутился поддержкой США Тайваня, например, продажей оружия.

Правительство Тайваня выразило глубокое соболезнование по поводу провокационных и иррациональных высказываний Дуна. В заявлении Тайваньского совета по делам материкового Китая говорится, что Китай неоднократно угрожал Тайваню силой на международных мероприятиях.

Социальные сети наполнены сообщениями о том, что в ближайшие месяцы остров получит 66 F-16V из США, что еще больше укрепит его военно-воздушную мощь против китайских войск.

В мае в США выражали обеспокоенность, что тесное сотрудничество Китая и РФ может привести к нападению на Тайвань.

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