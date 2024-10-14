Китай розгорнув великі військові навчання біля Тайваню

Китайські військові розпочали новий етап навчань біля Тайваню, повідомивши, що це є попередженням "силам, що підтримують незалежність Тайваню".

Про це пише Reuters.

Навчання, які відбуваються в Тайванській протоці та в навколишніх регіонах, зокрема на північ, південь і схід від острова, не мають чітко визначеної дати завершення, що викликало критику з боку Тайбея.

За даними командування китайської армії, маневри під назвою "Joint Sword-2024B" служать "попередженням сепаратистам" і є необхідним заходом для захисту державного суверенітету та національної єдності Китаю.

На карті, опублікованій КНР, позначено дев'ять зон навколо Тайваню, де відбуваються навчання: кілька на східному та західному узбережжях острова, а також поруч із підконтрольними Тайваню островами біля китайського узбережжя.

Китайські військові кораблі й літаки наближаються до Тайваню з різних сторін, зосереджуючись на бойових патрулях та блокуванні важливих портів. Водночас Тайвань вважає ці дії "серйозними провокаціями", які підривають стабільність у регіоні.

Нагадаємо, міністр оборони Китаю Дун Цзюнь на форумі з безпеки Shangri-La Dialogue у Сінгапурі 2 червня заявив, що "збройні сили КНР готові використовувати силу для запобігання незалежності Тайваню". У своїй заяві Дун Цзюнь також обурився підтримкою США Тайваню, наприклад, продажем зброї.

Уряд Тайваню висловив глибоке співчуття з приводу провокаційних та ірраціональних висловлювань Дуна. У заяві Тайванської ради у справах материкового Китаю зазначено, що Китай неодноразово погрожував Тайваню силою на міжнародних заходах.

Наразі соціальні мережі наповнені повідомленнями про те, що найближчими місяцями острів отримає 66 F-16V з США, що ще більше зміцнить його військово-повітряну міць проти китайських військ.

У травні у США висловлювали занепокоєння, що тісна співпраця Китаю та РФ може призвести до нападу на Тайвань.

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