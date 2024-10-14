Астрологиня назвала найкращих бабусь за знаком зодіаку

Рано чи пізно кожна жінка стає бабусею – не лише за віком, а й за статусом.

Але як дізнатися, що маєш необхідний набір якостей, які дозволять зразково зіграти цю роль і стати для своїх онуків справжнім другом та спільником? Астрологиня Людмила Булгакова назвала найкращих бабусь за знаками зодіаку.

Рак

Раки — традиційні бабусі, як їх прийнято описувати в казках: зі свіжоспеченими пиріжками, в'язанням і казками на ніч. До того ж, це зовсім не означає, що вони і мають відповідний вигляд — це цілком сучасні, модно одягнені і молоді жінки, які можуть створити для онуків комфорт — як фізичний, так і моральний.

Терези

Терези – бабусі, які відповідають у сім'ї за культурну програму: вони й самі люблять ходити театрами, концертними залами, музеями та виставками, і онукам сидіти вдома зі смартфоном не дадуть. Вручаючи свою дитину такій бабусі, батьки можуть бути впевнені, що отримають назад освічену та виховану в найкращих культурних традиціях людину.

Стрілець

Стрільці – найспортивніші та такі, що люблять подорожі, бабусі зодіакального кола – з ними онуки віднайдуть не лише прекрасну фізичну форму, а й широкий кругозір. Вони навчать дітей рано вставати, дотримуватися режиму дня, все встигати, а заразом повозять їх у всьому світі, показуючи найцікавіші місця і багато розповідаючи про них.

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