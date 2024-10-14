У Херсоні окупанти вбили чоловіка

У Херсоні російські загарбники скинули з безпілотник вибухівку на чоловіка, який їхав на мопеді. В результаті чого чоловік загинув.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

У Херсонській ОВА заявили, що окупанти скинули вибухівку на 34-річного чоловіка, котрий рухався на мопеді по дорозі Новодмитрівка-Кізомис.

"Ще одна людина на Херсонщині стала жертвою російської агресії. Сьогодні вдень окупанти скинули вибухівку з дрона на 34-річного чоловіка, котрий рухався на мопеді по дорозі Новодмитрівка-Кізомис. На жаль, поранення виявились смертельними. Потерпілий загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники намагаються збільшити кількість озброєння на Кінбурнській косі.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог скинув 4 КАБи на Херсон.

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