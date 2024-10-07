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Росіяни атакували Херсон: вбито жінку

Росіяни атакували Херсон: вбито жінку

Обстріл Херсона / Ілюстративне фото / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

61-річна жінка зазнала травм, несумісних із життям.

Російські війська атакували Херсон у ніч проти 7 жовтня, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під час нічної атаки окупанти вгатили по житловій забудові у Дніпровському районі Херсона.

"На жаль, на подвір’ї будинку травми, несумісні з життям, дістала 61-річна жінка. Мої співчуття рідним і близьким загиблої", – написав керівник військової адміністрації в Мережі.

Нагадаємо, 6 жовтня на Херсонщині росіяни атакували дроном маршрутку у селі Орлове. Було поранено 50-річну жінку.

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