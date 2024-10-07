Ракетна атака по Хмельниччині: що кажуть в ОВА

Наразі звернень щодо травмованих чи загиблих унаслідок атаки немає.

Російські війська вранці 7 жовтня атакували Хмельницьку область ракетами. Минулося без влучань по цивільній і критичній інфраструктурі.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Очільник області зазначив, що вранці під час сигналу повітряної тривоги ворог атакував Хмельниччину ракетами.

"Влучань по цивільній і критичній інфраструктурі не було. Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих немає. Пожеж не зафіксовано", – йдеться в заяві Тюріна.

Нагадаємо, у Хмельницькій області пролунали вибухи після того, як моніторингові канали заявили про запуск ракет "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова.

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