Ракетна атака по Хмельниччині: що кажуть в ОВА

Наразі звернень щодо травмованих чи загиблих унаслідок атаки немає.
Російські війська вранці 7 жовтня атакували Хмельницьку область ракетами. Минулося без влучань по цивільній і критичній інфраструктурі.
Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Очільник області зазначив, що вранці під час сигналу повітряної тривоги ворог атакував Хмельниччину ракетами.
"Влучань по цивільній і критичній інфраструктурі не було. Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих немає. Пожеж не зафіксовано", – йдеться в заяві Тюріна.
Нагадаємо, у Хмельницькій області пролунали вибухи після того, як моніторингові канали заявили про запуск ракет "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова.
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