Хмельницьку область розривають вибухи

Сьогодні, 7 жовтня, у Хмельницькій області знову лунають вибухи. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога.

Моніторингові канали пишуть, що було запущено від двох до трьох "Кинджалів" у напрямку Старокостянтинова.

Раніше повідомлялося, що зрання на Хмельниччині лунали вибухи. В ОВА зазначили, що ППО знищила ворожий безпілотник.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 7 жовтня знову застосувала проти України безпілотні літальні апарати.

На Київ дрони заходили хвилями та з різних напрямків.

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