Дощі та аномальне тепло: що очікувати від погоди в Україні 7 жовтня

У понеділок, 7 жовтня, Україна все ще перебуватиме під впливом активного циклону.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, вдень та вночі періодично пройдуть дощі.

"Південь, значна частина центральних областей, а завтра вранці ще й Київщина, Чернігівщина - можливі сильні дощі. Луганська область - переважно сухо", - написала вона.

Температура повітря 7 жовтня буде низькою, протягом дня +11+17 градусів, у східній частині та на південному сході, на Дніпропетровщині та Полтавщині +19+25 градусів.

У Києві завтра очікується зниження температури повітря до +12+14 градусів, втримається волога погода, від другої половини дня понеділка припиняться опади.

У середині тижня знову потеплішає. А від 13 жовтня в Києві знову похолоднішає.

Якою буде погода в Україні протягом тижня - читайте у новині.

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